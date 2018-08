Plynové zásobníky boli k 5. augustu naplnené na 48 % celkovej kapacity

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. augusta (TASR) - V zásobníkoch zemného plynu (prevádzkovatelia Nafta, a. s., Pozagas, a. s., SPP Storage, s. r. o.), bolo k 5. augustu uskladnených viac ako 2 miliardy kubických metrov, teda viac ako 48 % z celkovej kapacity. Vyplýva to zo správy Ministerstva hospodárstva (MH) SR o zabezpečení dodávok energií, ktorú by v najbližšom období mala prerokovať vláda.spresnil v správe rezort hospodárstva.Podľa MH SR je možné konštatovať, že Slovenská republika je v porovnaní s rokom 2009 lepšie pripravená na situáciu, ak by sa obdobné prerušenie dodávok plynu z Ruskej federácie cez Ukrajinu zopakovalo.Spotreba zemného plynu v SR v roku 2017 podľa správy dosiahla 5,1 miliardy kubických metrov. Približne 98 % domácej spotreby plynu je zabezpečovaných importom. Domáca ťažba zemného plynu vlani prekročila 90 miliónov kubických metrov.dodal rezort hospodárstva.