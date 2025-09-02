Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.9.2025
 24hod.sk    Z domova

02. septembra 2025

Poslankyňa progresívcov Viera Kalmárová sa vzdala mandátu, nahradí ju iná žena


Poslankyňa Národnej rady SR za Progresívne Slovensko Viera Kalmárová sa ...



65394cac0aa88247338801 676x451 2.9.2025 (SITA.sk) - Poslankyňa Národnej rady SR za Progresívne Slovensko Viera Kalmárová sa vzdáva poslaneckého mandátu z osobných dôvodov.


Ako progresívci v tejto súvislosti informovali, toto jej rozhodnutie bolo dlhodobo plánované. Novou členkou Poslaneckého klubu PS tak bude Gréta Gregorová.

Poslanecký sľub zloží na začiatku nadchádzajúcej schôdze NR SR, ktorá sa začína v utorok 9. septembra.


Zdroj: SITA.sk - Poslankyňa progresívcov Viera Kalmárová sa vzdala mandátu, nahradí ju iná žena © SITA Všetky práva vyhradené.

