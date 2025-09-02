|
Utorok 2.9.2025
Poslankyňa progresívcov Viera Kalmárová sa vzdala mandátu, nahradí ju iná žena
Poslankyňa Národnej rady SR za Progresívne Slovensko Viera Kalmárová sa ...
2.9.2025 (SITA.sk) - Poslankyňa Národnej rady SR za Progresívne Slovensko Viera Kalmárová sa vzdáva poslaneckého mandátu z osobných dôvodov.
Ako progresívci v tejto súvislosti informovali, toto jej rozhodnutie bolo dlhodobo plánované. Novou členkou Poslaneckého klubu PS tak bude Gréta Gregorová.
Poslanecký sľub zloží na začiatku nadchádzajúcej schôdze NR SR, ktorá sa začína v utorok 9. septembra.
Zdroj: SITA.sk - Poslankyňa progresívcov Viera Kalmárová sa vzdala mandátu, nahradí ju iná žena © SITA Všetky práva vyhradené.
