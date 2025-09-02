Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Linda
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

02. septembra 2025

Martin Winkler spustil bilbordovú kampaň, v Bratislave je veľkým kritikom primátora Valla – FOTO


Tagy: Komunálne voľby Primátor Bratislavy

Martin Winkler spustil bilbordovú kampaň na primátora Bratislavy. Kritik súčasného prvého muža hlavného mesta Matúša Valla svoju ...



Zdieľať
img 20250902 wa0003 676x507 2.9.2025 (SITA.sk) - Martin Winkler spustil bilbordovú kampaň na primátora Bratislavy. Kritik súčasného prvého muža hlavného mesta Matúša Valla svoju kandidatúru ohlásil v máji. „Bratislava má peňazí dosť, len sa nesmú strácať do vreciek spriatelených osôb,“ uviedol vtedy na tlačovej konferencii.


Súčasný župný a mestský poslanec za Staré mesto tiež doplnil, že primátor nesmie riešiť ideológiu a rozdeľovať obyvateľov na tých dobrých a tých menej preferovaných. „Chcem byť primátorom všetkých obyvateľov, bez ohľadu na to, akú stranu volia vo voľbách, či jazdia autom, električkou alebo bicyklom, či sú konzervatívni alebo literárni, či sú mladí alebo seniori,“ poznamenal v utorok 13. mája.

Už v aprílovom rozhovore pre agentúru SITA priblížil, čo konkrétne mu na súčasnom vedení hlavného mesta najviac prekáža, ale aj to, čo čaká prípadného ďalšieho primátora, ktorý prevezme magistrát po Vallovi.

>>> Rozhovor SITA s Martinom Winklerom



Mesiac po ohlásení kandidatúry na primátora Winkler v prieskume agentúry AKO pre SITA dosiahol dvojciferné číslo, keď by ho volilo 15,7 percenta opýtaných.

V auguste Winkler vystavil Vallovi účet za sedem rokov vo funkcii a podľa jeho výpočtov súčasný primátor hlavného mesta stál Bratislavčanov už viac ako 131 700 000 eur.

Pred pár dňami vyzýval primátora, aby sa správal kultúrne a neútočil na svojich oponentov. „Pán Vallo, nemajte strach, nájdite v sebe odvahu a poďte so mnou do verejnej diskusie," uviedol na sociálnej sieti Facebook.


Zdroj: SITA.sk - Martin Winkler spustil bilbordovú kampaň, v Bratislave je veľkým kritikom primátora Valla – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby Primátor Bratislavy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Čerstvé hlavičky sú späť: Ovocie a zeleninu od Kauflandu dostane vyše 25-tisíc detí
<< predchádzajúci článok
Poslankyňa progresívcov Viera Kalmárová sa vzdala mandátu, nahradí ju iná žena

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 