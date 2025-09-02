|
Utorok 2.9.2025
|
02. septembra 2025
Martin Winkler spustil bilbordovú kampaň, v Bratislave je veľkým kritikom primátora Valla – FOTO
Martin Winkler spustil bilbordovú kampaň na primátora Bratislavy. Kritik súčasného prvého muža hlavného mesta Matúša Valla svoju ...
2.9.2025 (SITA.sk) - Martin Winkler spustil bilbordovú kampaň na primátora Bratislavy. Kritik súčasného prvého muža hlavného mesta Matúša Valla svoju kandidatúru ohlásil v máji. „Bratislava má peňazí dosť, len sa nesmú strácať do vreciek spriatelených osôb,“ uviedol vtedy na tlačovej konferencii.
Súčasný župný a mestský poslanec za Staré mesto tiež doplnil, že primátor nesmie riešiť ideológiu a rozdeľovať obyvateľov na tých dobrých a tých menej preferovaných. „Chcem byť primátorom všetkých obyvateľov, bez ohľadu na to, akú stranu volia vo voľbách, či jazdia autom, električkou alebo bicyklom, či sú konzervatívni alebo literárni, či sú mladí alebo seniori,“ poznamenal v utorok 13. mája.
Už v aprílovom rozhovore pre agentúru SITA priblížil, čo konkrétne mu na súčasnom vedení hlavného mesta najviac prekáža, ale aj to, čo čaká prípadného ďalšieho primátora, ktorý prevezme magistrát po Vallovi.
Mesiac po ohlásení kandidatúry na primátora Winkler v prieskume agentúry AKO pre SITA dosiahol dvojciferné číslo, keď by ho volilo 15,7 percenta opýtaných.
V auguste Winkler vystavil Vallovi účet za sedem rokov vo funkcii a podľa jeho výpočtov súčasný primátor hlavného mesta stál Bratislavčanov už viac ako 131 700 000 eur.
Pred pár dňami vyzýval primátora, aby sa správal kultúrne a neútočil na svojich oponentov. „Pán Vallo, nemajte strach, nájdite v sebe odvahu a poďte so mnou do verejnej diskusie," uviedol na sociálnej sieti Facebook.
>>> Rozhovor SITA s Martinom Winklerom
