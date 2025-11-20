|
Piatok 21.11.2025
20. novembra 2025
Poslankyňa Smeru Jana Vaľová sa vzdala mandátu
Poslankyňa Jana Vaľová (Smer-SD) sa vzdala poslaneckého mandátu. Informáciu priniesla televízia Markíza, ktorej ju potvrdil predseda ...
20.11.2025 (SITA.sk) - Poslankyňa Jana Vaľová (Smer-SD) sa vzdala poslaneckého mandátu. Informáciu priniesla televízia Markíza, ktorej ju potvrdil predseda poslaneckého klubu Smeru Ján Richter.
O vystúpenie z poslaneckého klubu mala Vaľová, podľa vyjadrenia, ktoré televízii poskytla hovorkyňa Smeru Ľubica Končalová, požiadať dnes, teda vo štvrtok 20. novembra.
Ako náhradník by mal do parlamentu namiesto nej nastúpiť okresný predseda Smeru v Kysuckom Novom Meste Vladimír Macášek, a to na základe poradia na kandidátke. Dôvody, pre ktoré poslankyňa zložila mandát, zatiaľ nie sú známe.
Zdroj: SITA.sk - Poslankyňa Smeru Jana Vaľová sa vzdala mandátu © SITA Všetky práva vyhradené.
