 24hod.sk    Z domova

20. novembra 2025

Poslankyňa Smeru Jana Vaľová sa vzdala mandátu


Poslankyňa Jana Vaľová (Smer-SD) sa vzdala poslaneckého mandátu. Informáciu priniesla televízia Markíza, ktorej ju potvrdil predseda ...



jana valova 676x451 20.11.2025 (SITA.sk) - Poslankyňa Jana Vaľová (Smer-SD) sa vzdala poslaneckého mandátu. Informáciu priniesla televízia Markíza, ktorej ju potvrdil predseda poslaneckého klubu Smeru Ján Richter.


O vystúpenie z poslaneckého klubu mala Vaľová, podľa vyjadrenia, ktoré televízii poskytla hovorkyňa Smeru Ľubica Končalová, požiadať dnes, teda vo štvrtok 20. novembra.

Ako náhradník by mal do parlamentu namiesto nej nastúpiť okresný predseda Smeru v Kysuckom Novom Meste Vladimír Macášek, a to na základe poradia na kandidátke. Dôvody, pre ktoré poslankyňa zložila mandát, zatiaľ nie sú známe.


Zdroj: SITA.sk - Poslankyňa Smeru Jana Vaľová sa vzdala mandátu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) monitor vzdanie sa mandátu
