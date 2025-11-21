|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 21.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Elvíra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
DKV Mobility predstavuje nový software pre riadenie prepravy
Centralizovaná správa objednávok, monitoring trás v reálnom čase a rýchla fakturácia v jednom nástroji Kompletná integrácia do zákazníckeho portálu DKV ...
Zdieľať
21.11.2025 (SITA.sk) -
Spoločnosť DKV Mobility, popredná platforma pre platby a riešenia na cestách, predstavila nový softvér na riadenie prepravy DKV Transport Management Software (DKV TMS), ktorým rozširuje svoju digitálnu ponuku. DKV TMS umožňuje firmám centrálne spravovať prepravné zákazky, sledovať priebeh prepravy na trasách v reálnom čase a optimalizovať využívanie zdrojov.
Nový softvér je plne integrovaný do digitálneho zákazníckeho portálu DKV Cockpit a aplikácie DKV Mobility. Používateľom poskytuje dokonalú kontrolu nad všetkými kľúčovými logistickými procesmi – od plánovania objednávok cez komunikáciu s vodičmi až po fakturáciu. Navyše nevyžaduje žiadne dodatočné IT zázemie ani inštaláciu. DKV TMS je teraz k dispozícii pre všetkých zákazníkov ako voliteľný upgrade a môže byť používaný súbežne, ale aj nezávisle od palivovej karty DKV.
"So systémom DKV TMS robíme významný krok v digitálnej transformácii našich služieb. Naším cieľom je pomáhať zákazníkom zefektívniť prepravné a logistické procesy a pripraviť ich na budúcnosť – a to všetko bez potreby dodatočného IT zázemia. Dokonalá integrácia DKV TMS do nášho zákazníckeho portálu je ďalším krokom smerom k úplne digitálnemu ekosystému," vysvetľuje Markus Präßl, výkonný riaditeľ spoločnosti DKV Mobility zodpovedný za oblasť Sales & Customer Success.
Medzi kľúčové funkcie patrí plánovanie trás a zdrojov, správa digitálnych dokumentov a automatizovaná kontrola prevádzkových nákladov. Dispečeri majú vďaka integrovanému monitoringu vozidiel vždy úplný prehľad o jazdách na príslušných trasách a môžu rýchlo reagovať na prípadné meškanie. Komunikácia s vodičmi prebieha priamo prostredníctvom aplikácie DKV Mobility. Aktualizácie stavu sú spolu s hláseniami od vodičov dokonalo začlenené do dispečerského procesu.
"Mnohé riešenia TMS sú zahltené funkciami, ktoré najmä malé a stredne veľké firmy len ťažko využijú. Kvôli tomu sú tieto riešenia zložité a ich prevádzka je drahá. Preto sme sa zámerne držali jednoduchosti. Nástroj DKV TMS je kompletne integrovaný do dôverne známeho zákazníckeho portálu a aplikácie. Zároveň sa sústreďuje na kľúčové funkcie, ktoré sú v každodennej prevádzke najdôležitejšie," dodáva Sven Bartel, riaditeľ divízie Digital Portal & Solutions v spoločnosti DKV Mobility.
DKV Mobility predstavením systému DKV TMS pokračuje v realizácii svojej stratégie založenej na rozširovaní portfólia digitálnych produktov využívajúcich dáta. Cieľom je poskytovať vozovým parkom a dopravcom používateľsky prívetivé digitálne riešenia prispôsobené ich potrebám, a to najmä s ohľadom na rastúce prevádzkové náklady a čoraz zložitejšie legislatívne požiadavky.
Nový DKV TMS nadväzuje na nástroj DKV Carbon Monitor na spoľahlivé vykazovanie emisií flotily a na softvér na správu vozového parku DKV Fleet Management Software (DKV FMS). Ide už o tretí digitálny produkt, ktorý spoločnosť DKV Mobility v tomto roku predstavila.
Spoločnosť DKV Mobility, ktorá obsluhuje ~ 425 000 aktívnych zákazníkov vo viac ako 50 krajinách Európy a zamestnáva ~ 2 800 ľudí, je poprednou európskou B2B platformou pre platby a riešenia na cestách s približne 90-ročnou históriou a cieleným rastom. Spoločnosť ponúka prístup k najrozsiahlejšej akceptačnej sieti v Európe, ktorá zahŕňa ~73 000 konvenčných čerpacích staníc, ~1 000 000 verejných a poloverejných nabíjacích miest pre elektromobily a ~25 000 čerpacích staníc s alternatívnymi palivami. DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení pre platby mýta v Európe. Ponúka aj služby mobility vrátane servisu vozidiel na približne 36 000 servisných miestach alebo inovatívnych digitálnych riešení. V oblasti finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení pre vrátenie DPH. DKV Mobility dosiahla v roku 2024 transakcie vo výške 19 miliárd EUR a tržby vo výške 839 miliónov EUR. Cieľom DKV Mobility je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility. Všetky údaje sú platné k 9/2025, ak nie je uvedené inak. Viac informácií na dkv-mobility.com
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - DKV Mobility predstavuje nový software pre riadenie prepravy © SITA Všetky práva vyhradené.
- Centralizovaná správa objednávok, monitoring trás v reálnom čase a rýchla fakturácia v jednom nástroji
- Kompletná integrácia do zákazníckeho portálu DKV Cockpit: Nevyžaduje sa žiadne dodatočné IT zázemie ani inštalácia
Spoločnosť DKV Mobility, popredná platforma pre platby a riešenia na cestách, predstavila nový softvér na riadenie prepravy DKV Transport Management Software (DKV TMS), ktorým rozširuje svoju digitálnu ponuku. DKV TMS umožňuje firmám centrálne spravovať prepravné zákazky, sledovať priebeh prepravy na trasách v reálnom čase a optimalizovať využívanie zdrojov.
Nový softvér je plne integrovaný do digitálneho zákazníckeho portálu DKV Cockpit a aplikácie DKV Mobility. Používateľom poskytuje dokonalú kontrolu nad všetkými kľúčovými logistickými procesmi – od plánovania objednávok cez komunikáciu s vodičmi až po fakturáciu. Navyše nevyžaduje žiadne dodatočné IT zázemie ani inštaláciu. DKV TMS je teraz k dispozícii pre všetkých zákazníkov ako voliteľný upgrade a môže byť používaný súbežne, ale aj nezávisle od palivovej karty DKV.
"So systémom DKV TMS robíme významný krok v digitálnej transformácii našich služieb. Naším cieľom je pomáhať zákazníkom zefektívniť prepravné a logistické procesy a pripraviť ich na budúcnosť – a to všetko bez potreby dodatočného IT zázemia. Dokonalá integrácia DKV TMS do nášho zákazníckeho portálu je ďalším krokom smerom k úplne digitálnemu ekosystému," vysvetľuje Markus Präßl, výkonný riaditeľ spoločnosti DKV Mobility zodpovedný za oblasť Sales & Customer Success.
Medzi kľúčové funkcie patrí plánovanie trás a zdrojov, správa digitálnych dokumentov a automatizovaná kontrola prevádzkových nákladov. Dispečeri majú vďaka integrovanému monitoringu vozidiel vždy úplný prehľad o jazdách na príslušných trasách a môžu rýchlo reagovať na prípadné meškanie. Komunikácia s vodičmi prebieha priamo prostredníctvom aplikácie DKV Mobility. Aktualizácie stavu sú spolu s hláseniami od vodičov dokonalo začlenené do dispečerského procesu.
"Mnohé riešenia TMS sú zahltené funkciami, ktoré najmä malé a stredne veľké firmy len ťažko využijú. Kvôli tomu sú tieto riešenia zložité a ich prevádzka je drahá. Preto sme sa zámerne držali jednoduchosti. Nástroj DKV TMS je kompletne integrovaný do dôverne známeho zákazníckeho portálu a aplikácie. Zároveň sa sústreďuje na kľúčové funkcie, ktoré sú v každodennej prevádzke najdôležitejšie," dodáva Sven Bartel, riaditeľ divízie Digital Portal & Solutions v spoločnosti DKV Mobility.
DKV Mobility predstavením systému DKV TMS pokračuje v realizácii svojej stratégie založenej na rozširovaní portfólia digitálnych produktov využívajúcich dáta. Cieľom je poskytovať vozovým parkom a dopravcom používateľsky prívetivé digitálne riešenia prispôsobené ich potrebám, a to najmä s ohľadom na rastúce prevádzkové náklady a čoraz zložitejšie legislatívne požiadavky.
Nový DKV TMS nadväzuje na nástroj DKV Carbon Monitor na spoľahlivé vykazovanie emisií flotily a na softvér na správu vozového parku DKV Fleet Management Software (DKV FMS). Ide už o tretí digitálny produkt, ktorý spoločnosť DKV Mobility v tomto roku predstavila.
DKV Mobility
Spoločnosť DKV Mobility, ktorá obsluhuje ~ 425 000 aktívnych zákazníkov vo viac ako 50 krajinách Európy a zamestnáva ~ 2 800 ľudí, je poprednou európskou B2B platformou pre platby a riešenia na cestách s približne 90-ročnou históriou a cieleným rastom. Spoločnosť ponúka prístup k najrozsiahlejšej akceptačnej sieti v Európe, ktorá zahŕňa ~73 000 konvenčných čerpacích staníc, ~1 000 000 verejných a poloverejných nabíjacích miest pre elektromobily a ~25 000 čerpacích staníc s alternatívnymi palivami. DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení pre platby mýta v Európe. Ponúka aj služby mobility vrátane servisu vozidiel na približne 36 000 servisných miestach alebo inovatívnych digitálnych riešení. V oblasti finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení pre vrátenie DPH. DKV Mobility dosiahla v roku 2024 transakcie vo výške 19 miliárd EUR a tržby vo výške 839 miliónov EUR. Cieľom DKV Mobility je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility. Všetky údaje sú platné k 9/2025, ak nie je uvedené inak. Viac informácií na dkv-mobility.com
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - DKV Mobility predstavuje nový software pre riadenie prepravy © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slováci stále viac kupujú jazdenky 4×4, tvoria 37% predajov celého trhu
Slováci stále viac kupujú jazdenky 4×4, tvoria 37% predajov celého trhu
<< predchádzajúci článok
Poslankyňa Smeru Jana Vaľová sa vzdala mandátu
Poslankyňa Smeru Jana Vaľová sa vzdala mandátu