Poslankyne PS navrhujú zmeny pri priezvisku, pomôcť môžu deťom nezosobášených rodičov

8.6.2024 (SITA.sk) - Poslankyne hnutia Progresívne Slovensko (PS) navrhujú zaviesť možnosť určiť pre deti nezosobášených rodičov priezvisko , ktoré bude pozostávať z priezvisk oboch rodičov.Súčasne chcú zaviesť možnosť pre ženy, aby ich ženské priezvisko mohlo byť bez koncovky slovenského prechyľovania, čo by bolo možné aj bez ohľadu na národnosť danej ženy a potrebu jej deklarácie.O novele zákona o mene a priezvisku by mali poslanci parlamentu rokovať na najbližšej parlamentnej schôdzi, ktorá sa začína 11. júna.„Podľa súčasnej právnej úpravy môže dieťa nadobudnúť iba priezvisko po jednom z rodičov. Vzhľadom na narastajúci počet detí, ktoré sa rodia nezosobášeným rodičom, súčasná právna úprava nereflektuje potreby vyplývajúce zo zmenenej spoločenskej reality v porovnaní s obdobím, keď zákon pôvodne vznikal,“ uviedli poslankyne v predloženej novele.Prijatím zmien by sa taktiež umožnilo osobám, ktoré uzatvoria manželstvo, zosúladiť si priezvisko prijaté pri uzatvorení manželstva alebo iného riadne osvedčeného vzťahu, ako napr. registrovaného partnerstva, s priezviskom evidovaným slovenskou matrikou.„Súčasná právna úprava vytvára nežiaduci stav, keď slovenskí občania, ktorí uzatvorili manželstvo (páry rovnakého pohlavia) alebo registrované partnerstvo (páry rovnakého aj odlišného pohlavia), majú dve odlišné identity s dvoma odlišnými priezviskami v rôznych krajinách. Jednu v krajine, v ktorej zväzok uzavreli a druhú na Slovensku,“ vysvetlili zákonodarkyne. Nemožnosť zosúladenia priezviska je podľa nich zásahom do práva na súkromie.Súčasťou návrhu je aj možnosť zvoliť si spoločné priezvisko zložené z obidvoch priezvisk osôb uzatvárajúcich manželstvo pre obidve osoby vstupujúce do manželského zväzku.Podľa aktuálnej právnej úpravy môžu snúbenci vyhlásiť, že priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a jeden z nich si ponechá svoje súčasné priezvisko.„To znamená, že v prípade, ak manželstvo uzatvára napr. Peter Drábik a Soňa Lehotská, podľa súčasnej právnej úpravy môžu mať po uzatvorení manželstva priezviská Drábik a Drábik-Lehotská, pričom ich deti môžu mať priezvisko Drábik/Drábiková. Podľa navrhovanej úpravy by sa manželia mohli volať Peter Drábik Lehotský a Soňa Drábik Lehotská a ich deti by mohli mať spoločné priezvisko Drábik Lehotský/Drábik Lehotská,“ vysvetlili poslankyne PS.