Ukrajinci by mali použiť západné zbrane pri útokoch na vojenské základne v Rusku, myslí si to takmer polovica Nemcov

8.6.2024 (SITA.sk) - Celkovo 49 % Nemcov sa domnieva, že Ukrajina by mala mať možnosť použiť západné zbrane na údery na vojenské základne v Rusku, ktoré Moskva používa na útoky na Ukrajinu Približne 44 % respondentov sa však domnieva, že by to Ukrajine nemalo byť umožnené, ukázal prieskum Inštitútu Forsa pre televízny spravodajský kanál n-tv. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Výsledky prieskumu odhalil aj rozdiely medzi východom a západom Nemecka. Zatiaľ čo 52 % obyvateľov západného Nemecka je za to, aby Ukrajina zaútočila na vojenské ciele v Rusku, 62 % respondentov z východnej časti Nemecka je proti.