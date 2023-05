Posledná rozlúčka s hercom Danielom Heribanom

V Slovenskom národnom divadle (SND) sa v utorok koná pietna spomienka na herca a hudobníka Daniela Heribana. Od 11.00 h sa s ním lúčia kolegovia z dvoch divadiel, v ktorých najdlhšie pôsobil, ale aj herci a spolupracovníci, ktorí s umelcom nakrúcali seriály a filmy, a ďalšie osobnosti.



"Preňho nebol problém byť v rôznom žánri a hľadať preň rôzne prostriedky. Ustavičné hľadanie a skúmanie mu bolo vlastné. Rovnako ako i celoživotné zvládanie byť na rôznych miestach. V tom istom čase účinkovať v SND, dohrávať martinské predstavenie, skúšať a hrávať iné predstavenia v Aréne či GUnaGU, skladať hudbu do divadelných inscenácií, tvoriť vlastné projekty, koncertovať, nakrúcať. A v zásadných chvíľach byť pri tých, ktorí to potrebujú. Byť oporou rodine a v rodine. Byť človekom s pochopením na plný úväzok," spomína na Heribana SND a Slovenské komorné divadlo (SKD) Martin, kde prišiel prvýkrát hosťovať do inscenácie Štúrovci (koncert zrušený) v roku 2006, v ktorej stvárnil postavu bubeníka Jána Chalupku. "Hneď vo svojej prvej úlohe prejavil obrovský hudobný talent. Daniel bol jeden z mála hercov, ktorí majú aj hudobné vzdelanie, pred štúdiom herectva skončil hudobný odbor na konzervatóriu," pripomínajú divadelné súbory.

V martinskom divadle pôsobil Heriban osem rokov. Stvárnil Macbetha v rovnomennej Shakespearovej dráme, hlavného hrdinu v Jégého Ceste životom, Jána v adaptácii prózy Jána Roznera Sedem dní do pohrebu, za ktorú získal ocenenie Dosky za najlepší herecký výkon sezóny. Tá mu patrí aj za divácky úspešnú postavu Janka Kráľa v inscenácii www.narodnycintorin.sk.



Od roku 2014 do roku 2021 bol členom Činohry SND, na javisko prvej scény vstúpil skromný, ale herecky vyzretý muž, občas glosátor, citlivý pozorovateľ, občas plný úvah nad neistotou sveta a inokedy trpký humorista. "Doniesol nadhľad, ľudskosť, smiech, slobodu, pokorné hľadanie postáv, otvorenosť mysle aj mnoho prirodzených pochybností, ktoré na seba nové prostredie viaže," spomína SND na svojho bývalého člena, ktorý tam stvárnil charizmatického a strápeného Libora z Nevesty hôľ, rafinovaného alibistu Paľa z Polnočnej omše, inteligentne hravého Rohoňa zo Zmierenia alebo Dobrodružstva pri obžinkoch či ľudsky rozkošného Kráľa v hre Ako sa Lomidrevo stal kráľom, kde zároveň zo zákulisia tvoril hudbu celej inscenácie.



Prvá divadelná scéna tiež zriadila kondolenčnú knihu, do ktorej môžu záujemcovia vyjadriť spoluúčasť i spomienky na mimoriadne talentovaného umelca, ktorý zomrel náhle v stredu 24. mája vo veku 43 rokov.

12.28

Posledná rozlúčka so slovenským hercom v SND sa skončila.

12.27

Smútoční hostia sa lúčia s hercom Danielom Heribanom po dojímavej piesni v stoji a za potlesku.

12.24

Keby bolo možné. Pieseň počuť v sále SND.

12.16

V spomínaní na Daniela Heribana pokračoval aj Branislav Jobus: "O2H je neuveriteľne krásne, čisté a od srdca."

12.15

Po dojímavom príhovore sa sálou nesie pieseň Sila dychu.

12.02

Pieseň Dobrú nôcku sprevádza videoklip.

11.57

To ticho, čo zostalo po tebe, je ohlušujúce, uviedla herečka Petra Polnišová.

11.56

Rozlúčiť sa prišla aj kolegyňa a seriálová partnerka Petra Polnišová a kolega Michal Kubovčík. Spomínali aj na spoločné zážitky počas nakrúcania seriálu Horná Dolná.

11.54

Najlepší hrajúci muzikant na svete, uviedla Renáta Ryníková počas príhovoru.

11.52

V sále znie pieseň Metamorfózy.

11.44

V príhovoroch spomínajú aj na školské časy zosnulého herca na VŠMU.

11.42

Hostia si vypočuli ďalšiu pieseň v podaní Daniela Heribana.

11.38

Pamiatku herca si prišiel uctiť aj teatrológ Karol Mišovic.

11.34

Na jeden dych je názov piesne, ktorú môžu počuť smútoční hostia.

11.28

Pieseň O2H, ktorú herec nahral spolu s Kamilou Heribanovou, zapĺňa srdcia smútočných hostí.

11.17

Organizátori pustili ukážky z filmov, kde sme mohli vidieť Daniela Heribana.

Na archívnej snímke herec Dano Heriban.

Foto: TASR/Dano Veselský

11.14

Herečka Jana Oľhová spomína na Daniela Heribana. V pozadí sú premietané ich spoločné fotografie.

11.11

Sálou sa rozoznela pieseň Počkám.

11.08

V sále sa nachádzajú fanúšikovia, kolegovia a priatelia zosnulého Daniela Heribana.

11.07

Rozlúčka sa začala príhovorom.

11.00

Na javisko smútiaci poukladali kytice k fotografii zosnulého herca.

10.50

V Slovenskom národnom divadle sa začala posledná rozlúčka s hercom Danielom Heribanom.

V Nitre sa odovzdávali v piatok 21. septembra 2012 divadelné ocenenia Dosky 2012. Najlepšou inscenáciou divadelnej sezóny 2011 - 2012 sa stala hra autorov Jána Roznera a Petra Pavlaca Sedem dní do pohrebu. Inscenáciu uviedlo Slovenské komorné divadlo Martin v réžii Ľubomíra Vajdičku. Hra v Nitre získala ocenenie Dosky 2012 aj v kategórii najlepší herecký mužský výkon. Za postavu Jána si cenu odniesol Dano Heriban (na snímke vpravo), ktorého spovedajú moderátori programu Boris Farkaš (uprostred) a Gabriela Marcinková (vľavo).

Foto: TASR - Henrich Mišovič

Profil zosnulého herca a hudobníka Daniela Heriban

Dano Heriban (rodné meno Daniel Heriban) sa narodil 25. marca 1980 v Trnave. Po absolvovaní štúdia na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave nastúpil 1. júla 2007 do Slovenského komorného divadla (SKD) v Martine. Od roku 2014 bol členom Činohry Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave. Spolupracoval aj s divadlami Aréna, s Radošinským naivným divadlom, Divadlom GUnaGu, s Novou scénou, Mestským divadlom Žilina či s Bábkovým divadlom na Rázcestí (BDNR) v Banskej Bystrici. Na divadelných doskách sa predstavil napríklad v inscenáciách Závisláci, Macbeth, Kubo, Sedem dní do pohrebu, www.narodnycintorin.sk a Nevesta hôľ. Účinkoval aj v mnohých filmoch, ako napríklad Únos (2017), Sviňa (2020) a naposledy v dráme Muž, ktorý stál v ceste (2023). Zo seriálov možno spomenúť Hniezdo, Druhá šanca, Pumpa, ale televíznym divákom vari najviac utkvel v pamäti ako Ďuro Brmbalík zo seriálu Horná Dolná. Heriban bol tiež úspešným skladateľom a hudobníkom. Venoval sa tvorbe filmovej, divadelnej a detskej hudby. V roku 2018 sa rozhodol vstúpiť aj do sveta detských pesničiek, vydal svoj tretí sólový album Čosi úsmevné. Prvý album pod názvom Leporelo vydal v roku 2008 a druhý, nazvaný Na Jeden Dych, v roku 2012. Autorsky sa podieľal tiež na hudbe k projektom Príbeh ulice, Závisláci, Ginsberg v Bratislave, k filmu Čerešňový chlapec i ďalším. Heriban získal za svoju tvorbu viacero ocenení - trikrát si prevzal divadelné ocenenie Dosky a v roku 2015 ocenenie OTO (Osobnosť televíznej obrazovky). Zdroj: https://snd.sk, https://www.csfd.sk