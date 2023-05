Video: Peter Lipa dnes oslavuje 80. narodeniny a k tomuto jubileu pripravil pre seba a svojich fanúšikov osobný muzikantský darček

Dnes vychádza nový album NOLA, ktorý nahrával v kolíske jazzu americkom New Orleans. Obsahuje päť slovenských a päť anglických piesní a ako bonus nahral spevák s tamojšími muzikantmi neworleanskú verziu pesničky Balada o štyroch koňoch pod názvom 4 kone v Nola. K nej v deň svojich narodenín spoločne s albumom zverejnil videoklip, ktorý sa odohráva práve v New Orleans a dokonale vystihuje čaro tohto muzikantského mesta. Zároveň klip, ktorý režíroval Braňo Špaček prenesie diváka do štúdia Marigny, kde Peter Lipa pracoval s americkými muzikantmi na svojej novinke.

“Dúfam, že táto nová verzia dá Balade o štyroch koňoch ďalší impulz a vydrží do ďalších rokov. Skladba je ešte veselšia a robí to suzafón. Vylúčili sme basu, nie je tam ani basová gitara, ani kontrabas. Ich úlohu plní suzafón, ako to je bežné v New Orleans. Kapely, ktoré tam hrajú v uliciach používajú suzafón ako hlavný basový nástroj. A tu je to tiež. Mám dokonca pocit, že to spĺňalo požiadavky na jednoduché pesničky, ktoré sa v New Orleans vyhrávajú na ulici.”

Americkí muzikanti, s ktorými Peter Lipa nahrával v New Orleans veľmi rýchlo zistili, o čo ide. "Hneď vedeli a cítili sa v tom ako ryby vo vode. Veľa sledujem záznamy, dokumenty aj výpovedné filmy, ktoré pochádzajú z New Orleans a tento typ hudby sa v nich vyskytuje takmer všade. Oni pochodujú stále, celý život. Pochodový jazz tam funguje a táto pesnička by pokojne mohla byť toho súčasťou."

NOLA (New Orleans Louisiana)

Peter Lipa navštívil kolísku jazzu niekoľkokrát. Vlani sa tam vydal nie v pozícii turistu, ale muzikanta. Vyhliadol si skvelého producenta a bubeníka Jamisona Rossa, s ktorým si vybrali štúdio Marigny. Album NOLA tvorilo na začiatku päť demo nahrávok, na ktorých Peter Lipa spieva iba za sprievodu gitary. Tieto nápady rozposlal svojim slovenským spoluhráčom, z ktorých vzniklo päť slovenských verzií. Sú to Blíženec, Dobehnúť čas, Užitočný, Niekde som čítal a Čosi.

Tie isté demo nahrávky poslal za oceán producentovi Jamisonovi Rossovi, ktorý dal dokopy partiu originálnych neworleanských muzikantov, za ktorými priletel Peter Lipa v zime, aby spolu strávili dva dni v štúdiu a pracovali na amerických verziách - Gemini, Sing it, Burning Fever, Somewhere I read, In My Mind. Na albume ich môžete počuť v tomto poradí a po tých slovenských verziách, album akoby začínal odznova. S inými textami, inými muzikantmi a v úplne inom hudobnom šate. Album uzatvára dnes vydaná nová verzia 4 koone v NOLA, čiže Balada o štyroch koňoch.

"Na albume je teda každá pesnička v dvoch podobách – v slovenskej a anglickej, zároveň sú ale v inej hudobnej reči. Hudobníci, ktorí na nich so mnou pracovali na Slovensku, nepoznali, ako znejú americké verzie a naopak."

Peter Lipa si splnil svoj muzikantský sen. Teraz sa teší na to, ako budú poslucháči porovnávať tieto slovenské a americké verzie.

"Teším sa na to, čo budú hovoriť naši a moji fanúšikovia, či budú spokojní s tým, čo som vyrobil. Myslím si, že slovenské verzie sú pesničky, ktoré sú hrateľné aj v rádiu ako Užitočný, Niekde som čítal alebo Blíženec. To sú skladby, ktoré tu majú šancu zaznieť, občas ich už aj dokonca počuť z rádia, to som rád. A potom prídu na albume tie isté pesničky v inom šate a to je dobré, keď sa hudby milovný človek môže zamyslieť nad tým, že 'Aha, toto poznám, ale tu to je nejaké iné'. Z toho sa môže vykľuť nejaký iný názor a to mám rád.”

Foto: Braňo Špaček