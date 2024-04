Posledná rozlúčka s obeťami tragickej nehody v Spišskom Podhradí bude v stredu

Liturgiu bude slúžiť aj arcibiskup

Nezostávajte s pocitmi osamote

Tragédiu vyšetruje polícia

8.4.2024 (SITA.sk) - Posledná rozlúčka s troma dievčatami, ktoré prišli o život pri sobotňajšej tragédii v Spišskom Podhradí, sa uskutoční v stredu dopoludnia o 10:00 v Chráme Matky ustavičnej pomoci pri Kláštore redemptoristov v Starej Ľubovni.Informovala o tom samospráva na sociálnej sieti. Práve odtiaľ dievčatá vo veku 17 a 18 rokov pochádzali. Jedna z nich bola dcérou primátora mesta Ľuboša Tomka. Archijerejskú svätú liturgiu budú sláviť prešovský arcibiskup a metropolita Jonáš, spišský diecézny biskup František Trstenský a emeritný torontský biskup Marián Andrej Pacák . Nasledovať budú podľa mesta pohrebné obrady na Novom cintoríne v Starej Ľubovni.V Starej Ľubovni v nedeľu podvečer pôsobil aj tím psychológov z prešovského občianskeho druženia Ipečka, kam prišiel na základe viacerých podnetov mladých obyvateľov mesta. Podľa samosprávy išlo o tím ľudí, ktorí boli v sobotu aj pri tragickej udalosti na Spišskej Kapitule.„Včerajšia tragická udalosť v Spišskej Kapitule nami všetkými otriasla. V mnohých z nás táto udalosť mohla vyvolať rôzne emócie - strach, stres, úzkosť, smútok, hnev a mnoho iného. Nezostávajte so svojimi pocitmi osamote, odborná pomoc je tu. Nie je potrebná žiadna registrácia, pomoc je bezplatná a anonymná – stačí len prísť," uviedol tím psychológov.Osobnú psychologickú pomoc môžu ľudia využiť aj neskôr, pričom so psychológom sa dá dohodnúť aj návšteva v domácom prostredí. K dispozícii je aj nonstop dostupná krízová linka pomoci 0800 500 333.„Najmä, prosíme, nezostávajte so svojou bolesťou duše osamote," zhodli sa psychológovia. Pripomínajú, že mladí ľudia a deti môžu využiť aj pomoc psychológov v školách, prípadne v Centre poradenstva a prevencie v Starej Ľubovni.Okrem troch obetí si tragédia pri Spišskej Kapitule vyžiadala siedmich zranených. Išlo o účastníkov diecézneho stretnutia mládeže s biskupom, ktoré sa malo konať na Spišskej Kapitule. Prihlásilo sa naň približne 1 600 mladých, v dôsledku udalostí ho zrušili.Väčšina zo zranených bola v sobotu v stabilizovanom stave, ako vtedy informoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), jedno dievča v nemocnici v Košiciach bojovalo o život.Mladí skončili pod autobusom, ktorý sa doposiaľ z neznámych príčin pohol. Dychová skúška u vodiča bola podľa ministra negatívna. Tragédiu vyšetruje polícia.