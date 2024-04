V poľských komunálnych voľbách podľa predbežných odhadov zvíťazí opozičná strana Právo a spravodlivosť

aktualizované 8. apríla 2024, 9:28



Poľským komunálnym voľbám podľa exit pollu dominovala konzervatívna opozičná strana Právo a spravodlivosť . Proeurópska Občianska koalícia zo súčasnej vlády premiéra Donalda Tuska , pre ktorú bolo nedeľňajšie hlasovanie prvý test od nástupu k moci, bola druhá. Občania si volili starostov, poslancov miestnych zastupiteľstiev a zástupcov do 16 regionálnych zhromaždení.Právo a spravodlivosť získalo podľa exit pollu agentúry Ipsos vo voľbách do regionálnych zhromaždení 33,7 percenta hlasov, čo poukazuje na to, že aj keď nie je vo vláde, v krajine zostáva výraznou politickou silou. Tuskova Občianska koalícia získala 31,9 percenta hlasov.Na miestach, kde kandidáti na starostov nezískali v nedeľňajšom prvom kole aspoň 50 percent hlasov, sa 21. apríla uskutoční druhé kolo volieb. Do toho však zjavne nepôjde primátor Varšavy, Tuskov spojenec, Rafał Trzaskowski, ktorý podľa exitu pollu získal takmer 60 percent hlasov. Jasné víťazstvo by si na konto mala pripísať aj ďalšia Tuskova spojenkyňa, starostka Gdanska Aleksandra Dulkiewicz