Posledné kolo projektu Zelená domácnostiam bude vyhlásené 23. augusta

Bratislava 20. augusta (TASR) - Posledné kolo pilotného projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam bude vyhlásené vo štvrtok (23.8.) o 15.00 hod. Na inštalácie slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu v regiónoch mimo Bratislavského samosprávneho kraja bude k dispozícii 1,5 milióna eur. Informoval o tom Stanislav Jurikovič zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).V predposlednom kole, ktoré bolo otvorené 7. augusta 2018, podľa neho SIEA vydala 268 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu v hodnote viac ako 400.000 eur. Zostávajúce prostriedky z tohto kola, ďalšie presunuté z iných rozpočtových položiek, ako aj uvoľnené prostriedky po nevyužitých poukážkach z predchádzajúcich kôl boli presunuté do posledného, 27. kola projektu." zdôraznil Jurikovič.Pripomenul, že k maximálnej miere využitia prostriedkov vyčlenených na pilotný projekt môžu významne prispieť aj domácnosti, ktoré sa chystajú podať žiadosť v pripravovanom kole. Keďže je to posledná šanca získať prostriedky v tomto pilotnom projekte, mali by o poukážku žiadať len tie domácnosti, ktoré sú pripravené zabezpečiť si inštaláciu zariadenia do troch mesiacov od vydania, teda pred koncom novembra 2018. "poznamenal Jurikovič.Celkový rozpočet pilotného projektu, ktorý je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia, je podľa Jurikoviča 45 miliónov eur. Ku koncu roka by malo byť spolu podporených viac ako 18.000 inštalácií zariadení na využívanie OZE. Doteraz bolo preplatených 14.858 poukážok v celkovej hodnote takmer 33 miliónov eur.Jurikovič dodal, že aktuálne SIEA pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby mohli byť poukážky vydávané od roku 2019. Zámer nového projektu s celkovým rozpočtom 48 miliónov eur bol už schválený. V rámci projektu by mohlo byť do roku 2023 podporených ďalších 25.000 inštalácií v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Pôvodný systém vydávania poukážok SIEA plánuje rozšíriť o zásobník žiadostí, aby mohli domácnosti žiadať o poukážky priebežne. Podrobnejšie informácie budú zverejnené po schválení pokračovania národného projektu.