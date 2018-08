Nemeckí roľníci tlačia na vládu, aby sa mohli poistiť proti suchu

Ilustračná snímka Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 20. augusta (TASR) - V dôsledku vysokých škôd spôsobených tohtoročným dlhotrvajúcim suchom, ktoré utrpia nemeckí farmári, rastie politický tlak na spolkovú vládu, aby pre nich zabezpečila lacnejšie poistenie úrody. Najmä Bavorsko žiada od spolkovej ministerky poľnohospodárstva Julie Klöcknerovej, aby presadila daňové zvýhodnenie pri poistení úrody a finančnú podporu farmárov.uviedla pre Nemeckú tlačovú agentúru (DPA) bavorská agrárna ministerka Michaela Kaniberová. Dodala, že to treba urobiť vzhľadom na zmenu klímy. Podľa nej štát nemôže každý rok znášať riziko a vyplácať obrovské sumy ako náhradu za škody spôsobené poľnohospodárom suchom.V Nemecku, na rozdiel od farmárov v Spojených štátoch či vo Francúzsku a v iných krajinách, sa roľníci nemôžu poistiť proti škodám, ktoré prináša ničivé sucho. Úroda sa dá poistiť len proti škodám spôsobeným krupobitím, silným vetrom a podobnými pohromami.Názor krajinskej ministerky potvrdil aj hovorca nemeckej zaisťovne poisťovní Munich Re.Ak by bolo sucho možnou poistnou udalosťou, potom by náklady na hradenie škôd znášali poisťovne a nie rozpočet krajinských vlád a spolkovej vlády.