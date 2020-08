Posledný augustový víkend bude patriť gotickým kostolom Gemera a Malohontu

Unikátne fresky talianskej školy

Výber toho najlepšieho

Koncert dychového kvarteta

Gemeru pomáhajú niekoľko rokov

23.8.2020 (Webnoviny.sk) - Posledný augustový víkend v Gemeri a Malohonte bude patriť klenotom stredovekého sakrálneho umenia. V sobotu 29. augusta dobrovoľníci pod záštitou združenia Gotická cesta po štvrtýkrát otvoria brány kostolov v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava.Ako agentúru SITA informovala špecialistka destinačného marketingu Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja Zuzana Jóbová, cieľom podujatia je priblížiť tému gotickej architektúry sakrálnych stavieb verejnosti.Pre záujemcov bude od 10:00 do 17:00 prístupných až trinásť chrámov s unikátnymi freskami talianskej školy.O návštevníkov sa postarajú dobrovoľníci, ktorí aj laikom priblížia stredoveké výtvarné majstrovstvo, samotné biblické príbehy, no taktiež históriu a súčasnosť týchto národných kultúrnych pamiatok.„Počas tohto podujatia sa snažíme otvoriť kostoly, ktoré spája určitá téma. Minulý rok sme napríklad sprístupnili šesť chrámov spojených s menom významného rodu Bubekovcov,“ uviedol Peter Palgut zo združenia Gotická cesta s tým, že aktuálny ročník poňali veľkorysejšie.„Zamerali sme sa na pamiatky, ktoré majú veľkú šancu byť na Gotickej ceste reprezentatívne z hľadiska záujmu verejnosti. Chceme ukázať výber toho najlepšieho, čo sa zatiaľ výskumníkom a reštaurátorom podarilo v interiéroch objaviť,“ objasnil Palgut zo združenia, ktoré popularizuje gotické kostolíky a upriamuje pozornosť na vzácne fresky, ktoré v takomto rozsahu nemajú v priestore strednej Európy obdobu.Brány otvoria v evanjelických kostoloch v Štítniku, Ochtinej, Koceľovciach, Kameňanoch, Rimavskom Brezove, Rimavskej Bani, Kraskove či Kyjaticiach, rímskokatolíckych chrámoch v Henckovciach, Rákoši, Šiveticiach a Chyžnom, v Plešivci bude prístupný kostol reformovanej cirkvi.Vstupné do jednotlivých objektov je dobrovoľné a výťažok z neho ostáva cirkevným zborom, ktoré ho využijú na vlastné aktivity alebo obnovu týchto pamiatok.Výnimočný deň medzi magickými gotickými kostolmi vyvrcholí o 18:00 v rožňavskom evanjelickom kostole koncertom dychového kvarteta I Fiati.„Diváci sa môžu tešiť na diela Bacha, Mozarta, Rossiniho či Bozzu. Interpretácia štyrmi dychovými nástrojmi pôsobí v priestoroch kostola veľmi komorne a určite si ju užijú aj poslucháči, ktorí sa bežne vážnej hudbe nevenujú,“ pozýva člen združenia David Raška.Okrem podujatia v sobotu, ktoré je určené širokej verejnosti, združenie vo štvrtok 27. augusta organizuje vedeckú konferenciu venovanú najnovším objavom z rôznych historických výskumných odborov.V piatok 28. augusta vyrazia s návštevníkmi v dvoch autobusoch po jelšavskom okruhu Gotickej cesty so špeciálnym výkladom od samotných reštaurátorov.Dobrovoľníci zo združenia Gotická cesta pomáhajú Gemeru už niekoľko rokov, pričom úzko kooperujú s pamiatkovým úradom SR.V roku 2017 pomohli oživiť nevyužívaný kostol v Henckovciach, ktorý po desiatkach rokov sprístupnili pre verejnosť.Odvtedy príležitostne otvorili pre návštevníkov niekoľko vzácnych, inak ťažko prístupných kostolov. Pomohli získať financie na záchranu a obnovu pamiatok či propagovať výsledky práce odborných pracovníkov.V súčasnosti pracujú na širšej spolupráci so správcami objektov, Rozvojovou agentúrou Banskobystrického kraja, krajskou organizáciou cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus a oblastnou organizáciou cestovného ruchu Gemer s cieľom udržateľného sprístupnenia a propagácie kultúrneho dedičstva regiónu verejnosti.