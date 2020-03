Posledný bohém. Jedinečná kniha o Karolovi Duchoňovi

Slovenský Tom Jones, ako Duchoňa často prezývali, by v apríli oslávil okrúhlych 70 rokov, no zomrel veľmi mladý.

Pri príležitosti tohto výročia vyšla nádherná kniha Posledný bohém . Výnimočná ako sám Karol Duchoň. Komplet, v ktorom nájdete knihu, platňu, špeciálnu edíciu známok, rukavice. A to všetko v limitovanom počte len 400 kusov!

Slovenský Tom Jones

Karol Duchoň vynikal veľkým hlasovým rozsahom a dodnes ho považujú za výnimočný zjav na slovenskej hudobnej scéne. Za talent, aký sa rodí raz za tisícročie. Piesne Karola Duchoňa poznajú viaceré generácie. Jeho hlas a prejav sú natoľko unikátne, že nie je možné, aby nezasiahol aj dnešnú dobu.

Luxusná kniha POSLEDNÝ BOHÉM približuje jeho príbeh. Od detstva, cez dospievanie, jeho lásky – k autám i ženám. Sprevádzame ho na koncertných pódiách a sledujeme jeho pád.

Karol Duchoň zomrel ako 35-ročný. Ostali po ňom tri jemu najbližšie ženy, desiatky kamarátov, množstvo fanúšikov. Niektorí z nich sa v knihe púšťajú do často neuveriteľných, a predsa pravdivých príbehov zo života jedinečného speváka. Svojím širokým úsmevom si dokázal získať spoločnosť a priatelia na neho spomínajú ako na neúnavného zabávača, vrúcneho človeka a veľký hudobný talent.

Platňa a 14 lahôdok

Súčasťou kompletu je platňa, na ktorej nájdete 14 Duchoňových pesničiek. Sú melodické, neopakovateľné, nostalgické. Ako možno viete, skladali mu ich tí najznámejší, ako bol Milan Lasica, Tomáš Janovic, Pavol Hammel, Boris Filan, Kamil Peteraj, Ali Brezovský...

KOMPLET OBSAHUJE:

exkluzívnu, ručne číslovanú knihu (313 x 310 mm, 216 strán) v kazete,

očíslovanú LP platňu s najväčšími hitmi Karola Duchoňa,

limitovaná edícia očíslovanej zberateľskej poštovej známky s portrétom Karola Duchoňa,

voucher so zľavou 50 % pre 2 osoby na hudobnú galashow „Posledný bohém – Karol Duchoň 70”, ktorá sa uskutoční 26. apríla 2020 v Bratislave (voucher platí do 31. marca, nepremeškajte to),

rukavice

Milan Buno, knižný publicista