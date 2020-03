Automobilky začnú vyrábať zdravotnícke pomôcky, na boj proti koronavírusu ich vyzýva aj Trump

Automobilky môžu upraviť svoje linky

Citlivé komponenty sú veľmi špecifické

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.3.2020 - Viacero firiem z automobilového priemyslu prisľúbilo vládam presmerovanie výroby na zdravotnícke pomôcky potrebné v čase pandémie koronavírusu. Fiat začal v pondelok so zmenami v jednej zo svojich tovární v Číne s cieľom produkovať ochranné masky na tvár, ktorých chce za mesiac vyrobiť milión. Výkonný riaditeľ Mike Manley potvrdil, že s výrobou by mali začať v najbližších týždňoch.General Motors, Ford a Tesla v Spojených štátoch a Nissan a tímy Formuly 1 vo Veľkej Británii zas sľúbili, že pomôžu s dodávaním pľúcnych ventilátorov.Veľké automobilky v USA, Európe a Ázii zastavili výrobu, aby zabránili šíreniu vírusu. Zároveň sa však zaviazali pomôcť s výrobou ventilátorov a iného dôležitého lekárskeho vybavenia. V nedeľu ich k tomu prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter vyzval aj prezident Donald Trump.Správy prichádzajú po tom, ako americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) oznámil, že zredukoval prekážky v procese schvaľovania zdravotníckych zariadení, aby tak urýchlil výrobu ventilátorov. "Niektorí výrobcovia, ako napríklad automobilky, dokážu jednoducho upraviť linky na zvýšenie dodávok tohto vybavenia," uviedol FDA vo vyhlásení.Niektorí experti však upozornili, že pre automobilky to nemusí byť jednoduchá zmena. Jens Hallek z firmy Hamilton Medical, ktorá vyrába pľúcne ventilátory, povedal, že potrebné materiály a komponenty sú "veľmi špecifické". "Sú to extrémne citlivé prístroje, ktoré neobsahujú len veľa hardvéru, ale aj softvéru. Ak niektorý komponent nepracuje správne, celý prístroj spadne a nedá sa ďalej používať," objasnil.Tímy Formuly 1 vo Veľkej Británii minulý týždeň uviedli, že dúfajú, že v najbližších dňoch nájdu riešenia, ako pomôcť zvýšiť dodávky potrebného zdravotníckeho vybavenia. Spolupracujú na tom spolu s vládou a úradmi.Na výrobe sa chcú podieľať aj Nissan, McLaren či Meggitt. Ruku k dielu pridáva aj indická firma Mahindra Group. Šéf Tesly Elon Musk už vyhlásil, že kúpil 1 255 ventilátorov z Číny a doviezol ich do Los Angeles.