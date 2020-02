Posledný Detroit zostrelil Chárov Boston, v NHL aj prehra „kráľov“ a Minnesoty (video)

Výsledky - NHL



10.2.2020 (Webnoviny.sk) - Posledný nachytal prvého, séria šiestich víťazstiev Bostonu v NHL sa zastavila prehrou v Detroite 1:3. Hosťom nepomohlo ani 40 striel na bránku, ani veľká herná prevaha. Kapitán "medveďov" Zdeno Chára odohral 18:47 min s jednou zablokovanou strelou a dvoma streleckými pokusmi.V bránke Bostonu opäť nastúpil Fín Tuukka Rask, hoci pôvodne mal podľa rozpisu chytať Jaroslav Halák. Krátko pred zápasom sa mu obnovilo zranenie v hornej časti tela. "Má s tým problém už určitý čas. V stredu ešte mohol odchytať zápas, ale dnes ráno sa mu to zase ozvalo. A keď hráte už o 12.30 h, tak nebolo veľa času na vymýšľanie, do bránky musel Tuukka," vysvetlil tréner Bostonu Bruce Cassidy na oficiálnom wee NHL.Jediný gól hostí v Little Caesars Arene dosiahol obranca Torey Krug, keď na začiatku tretej tretiny vyrovnal na 1:1. Detroit nestrelil gól v troch z posledných štyroch zápasov a zdalo sa, že jeho kríza kulminuje. Proti Bostonu však dvakrát v tretej tretine trafil Andreas Athanasiou a brankár Jonathan Bernier pridal 39 zásahov. Hráči Red Wings zvíťazili iba druhýkrát z posledných 12 zápasov."Dobre sme korčuľovali a mali veľa šancí, ale puk nie a nie dostať do bránky. Nevyužili sme ani jednu zo štyroch presiloviek, zatiaľ čo súper z jednej gól dal," skonštatoval Torey Krug na webe NHL. "Tento zápas bol pre nás dobrý test. Každému v našej šatni ukázal, že ak bojujeme, každý je zdolateľný," uviedol Athanasiou."Medvede" prehrali v Detroite už po druhý raz v tejto sezóne aj preto, že ich elitný útok síce vyprodukoval až 11 striel na bránku, ale nestrelil žiadny gól. "Ťažká prehra pre nás. Zdalo sa, že puk v tomto zápase sa točil okolo bránky súpera a my sme pred ňou nestáli v tých správnych pozíciách. Musíme využívať presilovky, ak chceme byť úspešní," podotkol najlepší strelec tímu David Pastrňák.* Zdeno Chára (Boston) odohral 18:47 min, 2 strely na bránku, 1 zablokovaná strela