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13. septembra 2026
Posledný tím I. bundesligy prepustil trénera aj jeho asistenta. Polanski bol srdciar
Borussii Mönchengladbach patrí posledná priečka v tabuľke I. bundesligy. Eugen Polanski už nie je hlavný tréner Borussie Mönchengladbach. Funkcie bol zbavený aj jeho asistent Tobias ...
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13.9.2026 (SITA.sk) - Borussii Mönchengladbach patrí posledná priečka v tabuľke I. bundesligy.
Eugen Polanski už nie je hlavný tréner Borussie Mönchengladbach. Funkcie bol zbavený aj jeho asistent Tobias Trulsen.
Tieto kroky klubového vedenia sú odozvou na neúspešné prvé tri kolá nového ročníka I. bundesligy, v ktorých futbalisti Mönchengladbachu trikrát prehrali a s nulou sa krčia úplne na dne tabuľky.
Kým nebude vymenovaný nový hlavný tréner, vedenia tímu sa dočasne ujme Jan-Moritz Lichte. Asistovať mu budú Markus Gellhaus a zvyšok realizačného tímu.
"Napriek vydarenej príprave a určitým nádejným signálom sa tímu nedarilo dosahovať výsledky, aké sme očakávali. Naše nedávne výkony nás napokon priviedli k záveru, že je potrebná zmena, a preto sme Eugena s okamžitou platnosťou zbavili funkcie. Jemu i Tobiasovi Trulsenovi ďakujeme za všetko, čo pre klub urobili," uviedol športový riaditeľ Rouven Schröder na klubovom webe borussia.com.
"Borussia Mönchengladbach bola a vždy bude môj klub. Preto ma tak bolí, že sa to skončilo práve takto. Po tom, čo sme sa v minulej sezóne udržali v súťaži, sme pred začiatkom tohto ročníka urobili viacero zmien. Mali sme veľké plány, no nepodarilo sa nám ich naplniť. Mrzí ma to. Pevne verím, že Borussia dokáže situáciu rýchlo zvrátiť. Klubu, tímu a všetkým fantastickým fanúšikom želám len to najlepšie. Ďakujem za všetko, čo sme spolu prežili," skonštatoval 40-ročný Polanski na rozlúčku.
Jeho spojenie s Borussiou siaha až do čias detstva. Do klubu prišiel ako osemročný z tímu Concordia Viersen a prešiel klubovou akadémiou, až kým v roku 2005 ako 18-ročný debutoval v I. bundeslige v drese "Žriebät".
Za Borussiu odohral 54 súťažných zápasov a strelil jeden gól, než v roku 2008 odišiel. Jeho vtedajší tréner Jupp Heynckes vyzdvihoval Polanského nasadenie a spoľahlivosť a označil ho za hráča, ktorý vždy odovzdal na ihrisku všetko.
Zdroj: SITA.sk - Posledný tím I. bundesligy prepustil trénera aj jeho asistenta. Polanski bol srdciar © SITA Všetky práva vyhradené.
Eugen Polanski už nie je hlavný tréner Borussie Mönchengladbach. Funkcie bol zbavený aj jeho asistent Tobias Trulsen.
Tieto kroky klubového vedenia sú odozvou na neúspešné prvé tri kolá nového ročníka I. bundesligy, v ktorých futbalisti Mönchengladbachu trikrát prehrali a s nulou sa krčia úplne na dne tabuľky.
Kým nebude vymenovaný nový hlavný tréner, vedenia tímu sa dočasne ujme Jan-Moritz Lichte. Asistovať mu budú Markus Gellhaus a zvyšok realizačného tímu.
"Napriek vydarenej príprave a určitým nádejným signálom sa tímu nedarilo dosahovať výsledky, aké sme očakávali. Naše nedávne výkony nás napokon priviedli k záveru, že je potrebná zmena, a preto sme Eugena s okamžitou platnosťou zbavili funkcie. Jemu i Tobiasovi Trulsenovi ďakujeme za všetko, čo pre klub urobili," uviedol športový riaditeľ Rouven Schröder na klubovom webe borussia.com.
Mal veľké plány
"Borussia Mönchengladbach bola a vždy bude môj klub. Preto ma tak bolí, že sa to skončilo práve takto. Po tom, čo sme sa v minulej sezóne udržali v súťaži, sme pred začiatkom tohto ročníka urobili viacero zmien. Mali sme veľké plány, no nepodarilo sa nám ich naplniť. Mrzí ma to. Pevne verím, že Borussia dokáže situáciu rýchlo zvrátiť. Klubu, tímu a všetkým fantastickým fanúšikom želám len to najlepšie. Ďakujem za všetko, čo sme spolu prežili," skonštatoval 40-ročný Polanski na rozlúčku.
Od ôsmich rokov
Jeho spojenie s Borussiou siaha až do čias detstva. Do klubu prišiel ako osemročný z tímu Concordia Viersen a prešiel klubovou akadémiou, až kým v roku 2005 ako 18-ročný debutoval v I. bundeslige v drese "Žriebät".
Za Borussiu odohral 54 súťažných zápasov a strelil jeden gól, než v roku 2008 odišiel. Jeho vtedajší tréner Jupp Heynckes vyzdvihoval Polanského nasadenie a spoľahlivosť a označil ho za hráča, ktorý vždy odovzdal na ihrisku všetko.
Zdroj: SITA.sk - Posledný tím I. bundesligy prepustil trénera aj jeho asistenta. Polanski bol srdciar © SITA Všetky práva vyhradené.
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