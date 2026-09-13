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 24hod.sk    Šport

13. septembra 2026

Príchod Rusky ju naštartoval k odchodu do iného tímu. Ukrajinka dostala výnimku na prestup



Ukrajinka Kate Kovalová nemôže hrať v jednom tíme s ruskou hráčkou. Ukrajinská basketbalistka Kate Kovalová reagovala rezolútne - odchodom na príchod ruskej hráčky Anny Minajevovej do tímu Louisiana ...



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lopta nba 676x477 13.9.2026 (SITA.sk) - Ukrajinka Kate Kovalová nemôže hrať v jednom tíme s ruskou hráčkou.


Ukrajinská basketbalistka Kate Kovalová reagovala rezolútne - odchodom na príchod ruskej hráčky Anny Minajevovej do tímu Louisiana State University (LSU) pôsobiacom v americkej súťaži NCAA.

Dvadsaťročná takmer dva metre vysoká Ukrajinka získala od vedenia NCAA výnimku na prestup na žiadosť LSU, čo jej umožnilo prejsť do iného tímu po uzavretí transferového okna v apríli. Jej novým zamestnávateľom sa stala Baylor University v Texase.

V predchádzajúcej sezóne NCAA nastúpila Kovalová do všetkých 35 zápasov LSU a v priemere získala 8,3 bodu a 6,3 doskoku na zápas. Po príchode 17-ročnej ruskej hráčky bolo oznámené, že Kovalová odišla z tímu z "osobných dôvodov."

Otca má v armáde


Následne uviedla, že jej rozhodnutie bolo ovplyvnené Ruskou inváziou na Ukrajinu. Na svojom účte na Instagrame napísala:

"Môj otec slúži v ukrajinskej armáde a je hrdý, že bráni svoju krajinu proti ruskej agresii. Pre mňa nie je táto vojna vzdialená alebo abstraktná. Ľudia blízki mne zomreli alebo boli zranení pri útokoch Ruska, a miesta, kde som vyrastala a začínala hrať basketbal, boli zničené raketovými údermi."

Osobný dopad


"Časovanie tejto situácie a jej hlboký osobný dopad na mňa, moju rodinu a tých, na ktorých nám záleží, ktorí stále žijú a bojujú v tejto vojne, ma prinútili zamyslieť sa, či je pre mňa LSU stále správne miesto na basketbal."

Mimo transferové okno


Podľa pravidiel NCAA môžu študenti-športovci získať výnimku na prestup aj mimo transferového okna len v prípade mimoriadnych okolností alebo udalostí mimo športu, ktoré sú mimo ich kontroly.

Udalosť musela nastať po poslednej príležitosti zápisu do transferového portálu NCAA.



Zdroj: SITA.sk - Príchod Rusky ju naštartoval k odchodu do iného tímu. Ukrajinka dostala výnimku na prestup © SITA Všetky práva vyhradené.

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