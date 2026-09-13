|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 13.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ctibor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. septembra 2026
Príchod Rusky ju naštartoval k odchodu do iného tímu. Ukrajinka dostala výnimku na prestup
Ukrajinka Kate Kovalová nemôže hrať v jednom tíme s ruskou hráčkou. Ukrajinská basketbalistka Kate Kovalová reagovala rezolútne - odchodom na príchod ruskej hráčky Anny Minajevovej do tímu Louisiana ...
Zdieľať
13.9.2026 (SITA.sk) - Ukrajinka Kate Kovalová nemôže hrať v jednom tíme s ruskou hráčkou.
Ukrajinská basketbalistka Kate Kovalová reagovala rezolútne - odchodom na príchod ruskej hráčky Anny Minajevovej do tímu Louisiana State University (LSU) pôsobiacom v americkej súťaži NCAA.
Dvadsaťročná takmer dva metre vysoká Ukrajinka získala od vedenia NCAA výnimku na prestup na žiadosť LSU, čo jej umožnilo prejsť do iného tímu po uzavretí transferového okna v apríli. Jej novým zamestnávateľom sa stala Baylor University v Texase.
V predchádzajúcej sezóne NCAA nastúpila Kovalová do všetkých 35 zápasov LSU a v priemere získala 8,3 bodu a 6,3 doskoku na zápas. Po príchode 17-ročnej ruskej hráčky bolo oznámené, že Kovalová odišla z tímu z "osobných dôvodov."
Následne uviedla, že jej rozhodnutie bolo ovplyvnené Ruskou inváziou na Ukrajinu. Na svojom účte na Instagrame napísala:
"Môj otec slúži v ukrajinskej armáde a je hrdý, že bráni svoju krajinu proti ruskej agresii. Pre mňa nie je táto vojna vzdialená alebo abstraktná. Ľudia blízki mne zomreli alebo boli zranení pri útokoch Ruska, a miesta, kde som vyrastala a začínala hrať basketbal, boli zničené raketovými údermi."
"Časovanie tejto situácie a jej hlboký osobný dopad na mňa, moju rodinu a tých, na ktorých nám záleží, ktorí stále žijú a bojujú v tejto vojne, ma prinútili zamyslieť sa, či je pre mňa LSU stále správne miesto na basketbal."
Podľa pravidiel NCAA môžu študenti-športovci získať výnimku na prestup aj mimo transferového okna len v prípade mimoriadnych okolností alebo udalostí mimo športu, ktoré sú mimo ich kontroly.
Udalosť musela nastať po poslednej príležitosti zápisu do transferového portálu NCAA.
Zdroj: SITA.sk - Príchod Rusky ju naštartoval k odchodu do iného tímu. Ukrajinka dostala výnimku na prestup © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinská basketbalistka Kate Kovalová reagovala rezolútne - odchodom na príchod ruskej hráčky Anny Minajevovej do tímu Louisiana State University (LSU) pôsobiacom v americkej súťaži NCAA.
Dvadsaťročná takmer dva metre vysoká Ukrajinka získala od vedenia NCAA výnimku na prestup na žiadosť LSU, čo jej umožnilo prejsť do iného tímu po uzavretí transferového okna v apríli. Jej novým zamestnávateľom sa stala Baylor University v Texase.
V predchádzajúcej sezóne NCAA nastúpila Kovalová do všetkých 35 zápasov LSU a v priemere získala 8,3 bodu a 6,3 doskoku na zápas. Po príchode 17-ročnej ruskej hráčky bolo oznámené, že Kovalová odišla z tímu z "osobných dôvodov."
Otca má v armáde
Následne uviedla, že jej rozhodnutie bolo ovplyvnené Ruskou inváziou na Ukrajinu. Na svojom účte na Instagrame napísala:
"Môj otec slúži v ukrajinskej armáde a je hrdý, že bráni svoju krajinu proti ruskej agresii. Pre mňa nie je táto vojna vzdialená alebo abstraktná. Ľudia blízki mne zomreli alebo boli zranení pri útokoch Ruska, a miesta, kde som vyrastala a začínala hrať basketbal, boli zničené raketovými údermi."
Osobný dopad
"Časovanie tejto situácie a jej hlboký osobný dopad na mňa, moju rodinu a tých, na ktorých nám záleží, ktorí stále žijú a bojujú v tejto vojne, ma prinútili zamyslieť sa, či je pre mňa LSU stále správne miesto na basketbal."
Mimo transferové okno
Podľa pravidiel NCAA môžu študenti-športovci získať výnimku na prestup aj mimo transferového okna len v prípade mimoriadnych okolností alebo udalostí mimo športu, ktoré sú mimo ich kontroly.
Udalosť musela nastať po poslednej príležitosti zápisu do transferového portálu NCAA.
Zdroj: SITA.sk - Príchod Rusky ju naštartoval k odchodu do iného tímu. Ukrajinka dostala výnimku na prestup © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Posledný tím I. bundesligy prepustil trénera aj jeho asistenta. Polanski bol srdciar
Posledný tím I. bundesligy prepustil trénera aj jeho asistenta. Polanski bol srdciar
<< predchádzajúci článok
Majstrami SR v cestnom behu na 10 km v Prievidzi sa stali Mihalov a Kuriačková
Majstrami SR v cestnom behu na 10 km v Prievidzi sa stali Mihalov a Kuriačková