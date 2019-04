Posledný úsek obchvatu Dražoviec bol uvedený do predčasného užívania

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Nitra 22. apríla (TASR) – Od polovice apríla je doprava na ceste I/64 medzi Nitrou a Topoľčanmi presmerovaná v Nitre po novej komunikácii, ktorá vedie nadjazdom ponad Priemyselný park Sever. Posledný úsek preložky I/64 (obchvat Dražoviec) bol uvedený do predčasného užívania 16. apríla.informovalo vedenie spoločnosti Arriva Nitra.Prímestské linky majú novú zastávku zapracovanú už v cestovných poriadkoch platných od 9. decembra 2018, teraz došlo aj k ich faktickému presmerovaniu na novú trasu. Pre prímestské linky sa ruší zastávka Nitra, Priemyselný park, rázcestie, v plnom rozsahu ju nahrádza nová zastávka. Oproti pôvodnej zastávke je na ňu lepší prístup aj zo vzdialenejších firiem a zároveň je obojsmerná.Linka mestskej hromadnej dopravy č. 4 bude mať nový cestovný poriadok so zastávkou na nadjazde spracovaný až od 1. mája tohto roka. Dovtedy spoje, ktoré premávajú bez zachádzky cez Priemyselný park, budú v smere do Dražoviec premávať bez zmeny trasy, to znamená cez zastávku Rázcestie, Priemyselný park. V smere do mesta bude zastávka Priemyselný park, nadjazd do trasy linky doplnená až od mája.