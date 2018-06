Posledných 1000 lístkov na Pohodu 2018 Foto: Pohoda Festival Foto: Pohoda Festival

Bratislava 28. júna (OTS) - Presne o sedem dní vstúpia do areálu trenčianskeho letiska prví návštevníci Pohody 2018. Hneď v prvý deň uvidia strhujúcu hudobno-vizuálnu show The Chemical Brothers či koncert reggae legendy Ziggyho Marleyho. Skvelý predpredaj predznamenali rekordne rýchlo vypredané špeciálne ubytovacie kapacity či parkovacie miesta v sektoroch P1 a P2. Aktuálne ostáva v predaji posledných 1000 permanentiek na Pohodu 2018.vystúpia virtuózi – popularizátor jazzua excentrická speváčka a gitaristka. Okrem nich na hlavnom pódiu zahrá nastupujúca generácia ostrovnej gitarovej hudby. Silné zastúpenie z ostrovov doplnia. V piatok vystúpi aj nórska speváčka s éterickým hlasom, americké hviezdy reggae, rappera fanúšikov elektroniky v najväčšom stane potešíovládnu veľké pódiá americké hviezdy s neskutočnými príbehmi – pesničkár z oscarového dokumentu Searching for Sugarmana speváčka s nezameniteľným hlasom. Okrem nich zahrá aj jedna z najznámejších súčasných švédskych kapielči skupina(aktuálne nominovaná v dvoch kategóriách na Ivor Novello Awards). Medzinárodné obsadenie dopĺňajú nemeckí, americkí, islandská legendaa k nim sa pridá domáca hviezdaso sláčikovým kvartetom. Mimoriadne silný program čaká v sobotu festivalový amfiteáter, kde zahrá azda najznámejšie sláčikové kvarteto na svete, kombináciu afrobeatu a free-jazzu predvedúa temnejšie ladený bude koncert. Tanečný stan rozhýbua rap v podaní kapielči miestnej legendyV areáli budeme mať, kde za pomoci asistentov môžu návštevníci odnášať a následne triediť odpad až na druhotné suroviny. Okrem ekologického rozmeru si od tejto spolupráce s návštevníkmi sľubujeme ešte čistejšie a príjemnejšie gastro zóny. Zároveň všetok biologický kuchynský odpad sa spracuje priamo na festivale. Pre fajčiarov sme pripravili(nádoby na stoloch a betónové misy naplnené pieskom). Špeciálne osobné popolníky nájdete v zberných miestach a v Pohoda shope.Veľká zmena nastane aj v srdci nášho areálu, kde pre ďalší rozvoj letiska tento rok nemôžeme vysadiť kvetinovú lúku. Aj preto sme prišli s iniciatívou. V rámci nej sme poprosili našich návštevníkov, aby so sebou na letisko priniesli vlastné kvety. Ďalšou dôležitou novinkou sú ajV rámci komunikácie sme zaviedli systém pre našich stálych návštevníkov - tzv.. Od mája sme prítomní aj na ďalšej sociálnej sieti, kde okrem noviniek a zaujímavostí môžete získať aj „pohoďácky“ balíček samolepiek (stickerov) pre rok 2018. Skvelé piesne našich umelcov si môžete vypočuť cez naše, oficiálnyPlaylist či nakanáli Pohody.Celkovo čaká na návštevníkovMimoriadne silne bude zastúpené vizuálne umenie, pestrý program čaká na rodiny s deťmi v ZSE Family parku a v debatných stanoch sa môžete tešiť na zaujímavých hostí.Tešíme sa na vás 5. – 7. júla 2018 na 22. ročníku festivalu Pohoda.