Sýrski utečenci začali s návratom do vlasti

Arsal 28. júna (TASR) - Desiatky sýrskych utečencov v Libanone začali vo štvrtok prekračovať hranice tejto krajiny a vracať sa do vojnou zmietanej Sýrie. Uviedla to agentúra AP.Očakáva sa, že cez libanonské pohraničné mesto Arsal prekročí v priebehu štvrtka hranice zruba 470 Sýrčanov, ktorí predtým požiadali o povolenie libanonskú a sýrsku vládu. Zhromaždeným Sýrčanom pred prekročením hranice libanonské bezpečnostné zložky skontrolovali doklady. Ide o prvú skupinu sýrskych utečencov, ktorí sa do vlasti vrátia z Arsalu. Väčšina migrantov sú farmári, pričom niektorí sa do vlasti vracali na traktoroch či nákladných autáchK repatriácii sýrskych migrantov dochádza v čase sporu medzi libanonskou vládou a Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Bejrút obviňuje UNHCR, že sa pokúša odradiť utečencov od návratu domov. Úrad vysokého komisára to odmieta.