Pošlite online pohľadnice z vašej dovolenky v klasickej podobe, potešíte tým najmä starších ľudí

30.6.2025 (SITA.sk) - Letná dovolenková sezóna odštartovala a Slovenská pošta ponúka moderný spôsob, ako potešiť blízkych osobným pozdravom. Služba Moja pohľadnica umožňuje zasielať pohľadnice z ciest rýchlo, jednoducho a s tradičnou osobnou atmosférou – stačí fotografia, krátky text a adresa. Vytvoriť sa dá online a adresátovi bude doručená v klasickej, papierovej podobe. O tlač a doručenie sa následne postará pošta.Ako informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová , Moja pohľadnica je elektronická služba, ktorá zákazníkovi umožňuje vytvorenie vlastnej pohľadnice, pozvánky alebo rôznych druhov oznámení prostredníctvom webového rozhrania - v mobile alebo v inom zariadení. Adresátovi je následne doručená fyzicky, priamo do poštovej schránky.Na výber sú rôzne formáty a šablóny, pričom pohľadnicu je možné personalizovať vlastným motívom, fotkou a poslať ju nielen na Slovensko, ale aj do zahraničia. „K dispozícii je aj možnosť vopred si naplánovať jej odoslanie na konkrétny dátum, vďaka čomu už na narodeniny, dôležité výročia a ďalšie životné udalosti ľudí, na ktorých vám záleží, určite nezabudnete. Samozrejmosťou je odoslanie pohľadnice viacerým adresátom súčasne,“ uviedla Peterová.Ročne sa takto odošle približne 50-tisíc pohľadníc. Využíva sa najmä v období Vianoc, no záujem o službu rastie aj v letných mesiacoch. V mesiacoch júl a august službu využíva takmer dvojnásobne viac ľudí ako v ostatných mesiacoch.„Táto služba za mňa predstavuje zaujímavý psychologický most medzi generáciami. Spája rýchlosť digitálneho sveta s emocionálnou silou tradičných prejavov,“ uviedol psychológ Peter Sunyík. Podľa neho má fyzická pohľadnica pre starších ľudí vysokú emocionálnu hodnotu a v dobe rýchlej komunikácie dokáže prehlbovať vzťahy a budovať pocit blízkosti.Služba Moja pohľadnica je dostupná na www.mojapohladnica.sk. Využiť ju je možné odkiaľkoľvek na svete, stačí mať pripojenie na internet. Využiť je možné aj mobilnú aplikáciu Slovenskej pošty.