Pôsobenie SR v zahraničnej politike v roku 2020 prispelo pozitívne k postaveniu Slovenska vo svete a v Európe

14.3.2021 (Webnoviny.sk) - Celkové pôsobenie SR v oblasti zahraničnej politiky v roku 2020 prispelo pozitívne k postaveniu Slovenska vo svete a v Európe. Pre agentúru SITA to uviedol bývalý minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan Doplnil, že zahraničnopolitická oblasť, rovnako ako všetky ďalšie oblasti, bola veľmi silno a nepriaznivo ovplyvnená krízou, ktorú spôsobilo ochorenie COVID-19.„V období pred vlaňajšími voľbami došlo k strate jednoty v našej zahraničnopolitickej oblasti. Výsledky volieb a po nich obsadenie rozhodujúcich politických postov v tejto oblasti novými politikmi vytvorilo objektívne priaznivejšie podmienky pre účinné pôsobenie Slovenska v medzinárodných vzťahoch,“ priblížil exminister.Domnieva sa, že Slovensku sa darilo znovu získavať povesť čitateľného partnera. Podľa Kukana sa pozitívne prejavila užšia spolupráca prezidentského úradu, vlády a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) v realizácii krokov v zahraničnej politike, ktoré boli navyše plne v súlade s „našou štátnou orientáciou“ v tejto oblasti.Doplnil, že pochvalne treba oceniť aj rokovania prezidentky SR Zuzany Čaputovej s jej zahraničnými partnermi.Kukan ďalej priblížil, že na pôde Európskej únie (EÚ) si zahraničnopolitická reprezentácia SR počínala aktívne, smelo a správne, osobitne pokiaľ ide o agendu rozširovania únie. Tu sa podľa exministra Slovenská republika pozitívne zviditeľnia.„V otázkach spolupráce v rámci Vyšehradskej skupiny (V4) si podľa môjho názoru Slovensko zachovalo správny prístup, keď namiesto uvažovaní, že z nej treba vystúpiť, dáva prednosť zotrvaniu v nej a aktívnejšiemu pôsobeniu na našich partnerov,“ skonštatoval Kukan s tým, že V4 je skupina, ktorá má vo svete svoju politickú váhu a tú treba správne využívať.Pripomenul tiež, že MZVEZ SR aktívne posilnilo aktivity v oblasti verejnej diplomacie. Často organizuje kvalifikované debaty s účasťou expertov, v ktorých oboznamuje verejnosť so svojou činnosťou.Prijatie základných dokumentov, ako napríklad Obrannej stratégie SR, ktoré bolo v minulosti odkladané, prispelo k vyjasneniu a upresneniu zahraničnej orientácie SR v tejto oblasti.„Pred zahraničnopolitickou reprezentáciou budú stáť náročné úlohy počas celého roku 2021, ako to zdôrazňuje aj súčasná labilná vnútropolitická situácia a potenciálne nástrahy vyplývajúce z názorov niektorých našich politikov na otázky zahraničných vzťahov,“ uzavrel bývalý minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.