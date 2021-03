Polícia upozorňuje na zavádzajúci titulok reportáže o úmrtí ženy po očkovaní proti ochoreniu COVID-19

Spojenie smrti a očkovania

14.3.2021 (Webnoviny.sk) - Titulok reportáže o úmrtí ženy po očkovaní proti ochoreniu COVID-19 bol zavádzajúci. Uviedla to polícia vo svojom profile Hoaxy a podvody - Polícia SR na sociálnej sieti. Odvoláva sa pritom na titulok, ktorý si mohli diváci Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) prečítať minulý piatok.Žena poskytla médiu rozhovor pred pár týždňami, bezprostredne po očkovaní vakcínou AstraZeneca . V rozhovore opisovala vedľajšie účinky, dva týždne po očkovaní zomrela. V poslednej reportáži sa vyjadroval otec zosnulej, podľa ktorého môže za smrť jeho dcéry podanie očkovacej látky.„Titulok reportáže priamo spájal úmrtie ženy a podanie očkovacej látky. Iste, to, že k úmrtiu došlo po vakcinácií je faktom z hľadiska časovej následnosti udalostí. Publikum sa však na tento titulok nebude pozerať na základe časovej osi, ale priamo si spojí vakcináciu a smrť do jedného vzorca príčiny a následku. To, že za následok smrti svojej dcéry označil vakcináciu jej otec, nie je nič prekvapujúce. Ide o pozostalého rodiča, ktorý prežíva najhoršie obdobie svojho života. Hlavným problémom nie je jeho vyjadrenie, ale spracovanie reportáže," vysvetlila polícia.Zdôraznila, že pitva, ktorá určí príčinu smrti mladej ženy a možný súvis s podaním vakcinácie, ešte nebola vykonaná. „Aj keď toto tvrdenie zaznelo v reportáži, na publikum nebude mať žiadny účinok. Diváci si z reportáže odniesli iba tieto kľúčové slová ,úmrtie po očkovaní," uviedla polícia.Keďže doposiaľ nebola vykonaná pitva, policajný zbor nemôže k predmetnej reportáži zaujať postoj hoax-pravda, a teda označiť ju za hoax alebo za pravdu.„Ak pitva v akomkoľvek prípade potvrdí spojitosť s podaním očkovacej látky, je legitímne o tejto skutočnosti informovať verejnosť prostredníctvom médií. Bez výsledkov pitvy zostáva priestor na špekulácie a unáhlené názory," dodala polícia.