Pôsobil ako profesionál. Šéf hráčskeho rozvoja v tíme Canadiens ocenil výkony Filipa Mešára na juniorských MS

Mešár na ľade vynikal

Zahral si už aj za "áčko"

10.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Filip Mešár patril k lídrom slovenského tímu na ostatných majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v Kanade, so ziskom šiestich bodov za dva góly a štyri asistencie v piatich zápasoch bol najproduktívnejší hráč slovenskej dvadsiatky.Výkony 19-ročného krídelníka sa páčili aj riaditeľovi hráčskeho rozvoja v klube zámorskej NHL Montreal Canadiens , ktorý si Mešára vybral na vlaňajšom drafte nováčikov z 26. miesta."Na turnaji hral naozaj dobre. Na ľade vynikal, pôsobil ako profesionál a skutočne dobre zvládal herné činnosti. Keď sa detailnejšie pozriete na jeho hru, uvidíte, že na tak mladého hráča je veľmi zodpovedný," povedal Rob Ramage o rodákovi zo Spišskej Belej pre oficiálny web profiligy.Mešár bol jedna zo štyroch nádejí Canadiens, ktorá sa predstavila na MSJ 2023. Juraj Slafkovský, z ktorého Montreal urobil vlani jednotku draftu, na šampionáte chýbal.Filip Mešár odohral v aktuálnej sezóne 19 zápasov za tím Kitchener Rangers v kanadskej juniorskej OHL, pripísal si v nich 24 bodov za 10 gólov a 14 asistencií. Raz nastúpil v drese Lavalu Rocket v mužskej AHL.Na MS hráčov do 20 rokov hral už pred dvomi rokmi, vtedy v dvoch dueloch nebodoval.Odchovanec HK Poprad reprezentoval Slovensko aj na predvlaňajšom Hlinka Gretzky Cupe, kde prispel k finálovej účasti. Zahral si tiež za A-mužstvo na Nemeckom pohári 2021.Mešár má za sebou už dve plné sezóny v slovenskej extralige, za HK Poprad v nich odohral spolu 73 stretnutí v základnej časti so ziskom 30 bodov (12+18).V 21 súbojoch play-off zaznamenal päť presných zásahov a tri gólové prihrávky.