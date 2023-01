Thomas Müller v nemeckom národnom tíme nekončí. Chce si ešte zahrať na domácich majstrovstvách sveta?

Fanúšikom ďakoval za podporu

Ostatné je na trénerovi

10.1.2023 (Webnoviny.sk) - Po neúspešnom vystúpení nemeckej futbalovej reprezentácie na vlaňajších majstrovstvách sveta v Katare kolovali dohady o možnom konci kariéry útočníka Thomas Müller v národnom tíme, no 33-ročná opora Bayernu Mníchov v pondelok ich rázne poprela.Müller totiž informoval, že je stále k dispozícii realizačnému tímu "Nationalelf".Thomas Müller sa po vypadnutí Nemcov na svetovom šampionáte vyjadroval neutrálne na otázku, či 1. decembra 2022 odohral svoj posledný duel v najcennejšom drese.Po uvedenom súboji základnej E-skupiny, v ktorom Nemci zdolali Kostaričanov 4:2, sa poďakoval fanúšikom za podporu.Teraz je späť v Katare, spolu s Bayernom tam absolvuje tréningový kemp pred druhou časťou bundesligovej sezóny.Majster sveta z roku 2014 tam informoval, že sa zhováral s koučom reprezentácie Hansom-Dieterom Flickom a rozhodol sa, že v národnom tíme ešte nekončí."Po zápase, v ktorom nám víťazstvo nestačilo na postup, mnou lomcovali emócie. Veľa som o tom rozmýšľal a komunikoval s Hansi Flickom. Kým budem profesionálnym futbalistom, tak budem k dispozícii pre potreby národného tímu," poznamenal Müller.Doplnil tiež, že bude len na hlavnom koučovi, či do neho ešte vloží dôveru a akú pozíciu bude mať v tíme. Dodal, že on je len jednou z možností v ofenzíve nemeckej reprezentácie.Tridsaťtriročný Müller bol na MS v Katare druhým najstarším hráčom svojho tímu, o tri roky viac má brankár Manuel Neuer Müller sa rozhodol zotrvať v reprezentácie možno aj pod vplyvom skutočnosti, že ME 2024 sa uskutočnia práve v Nemecku.