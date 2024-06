Pôsobivá zmes talentu aj úspechov. Najlepšiu hráčsku kariéru spomedzi trénerov na ME vo futbale 2024 mal Ronald Koeman

Koeman zanechal stopu

13.6.2024 (SITA.sk) - Najmladším trénerom na nadchádzajúcich majstrovstvách Európy je kouč domáceho Nemecka, 36-ročný Julian Nagelsmann . Najstarší tréner je 65-ročný Ralf Rangnick , ktorý povedie Rakúsko.Kto z 24 trénerov účastníkov Eura 2024 bol však najlepší hráč, resp. dosiahol ako hráč najväčšie úspechy?Túto otázku si položili redaktori webu The Athletic a vyšiel im jednoznačný víťaz - Ronald Koeman Druhý skončil tréner Srbov Dragan Stojkovič , tretí dlhoročný dirigent francúzskej reprezentácie Didier Deschamps a štvrtý kormidelník Turkov Vincenzo Montella Šéfovi slovenskej lavičky Francescovi Calzonovi sa medzi elitou trénerov starého kontinentu účinkujúcich na ME 2024 ušlo 21. miesto.Súčasný tréner holandskej reprezentácie zanechal ako hráč nezmazateľnú stopu v reprezentačnom aj klubovom futbale."Koeman je pôsobivá zmes talentu aj úspechov. S Holandskom sa stal v roku 1988 majstrom Európy, na klubovej úrovni s PSV Eindhoven aj FC Barcelona ovládol Ligu majstrov, s Ajaxom Amsterdam aj PSV Eindhoven má štyri tituly víťaza holandskej Eredivisie, s FC Barcelona zasa štyri prvenstvá v španielskej La Lige. Práve Koeman strelil ako hráč FC Barcelona víťazný gól vo finále Európskeho pohára majstrov v roku 1992 vo Wembley do bránky Sampdorie Janov a napriek tomu, že bol najmä obranca, jeho úctyhodná kopacia technika ho doviedla k 239 gólom v 685 zápasoch na klubovej úrovni," ocenil Koemana The Athletic.Pre porovnanie Dragan Stojkovič, prezývaný "Piksi" bol jeden z lídrov silnej generácie hráčov bývalej Juhoslávíe spoločne s Dejanom Savičevičom, Alenom Bokšičom, Robertom Prosinečkim a Sinišom Mihajlovičom. S tímom Juhoslávie sa prebojoval do štvrťfinále na MS 1990."Stojkovič možno nezískal toľko trofejí ako Deschamps, ale keď sa jeho bývalého trénera Arsena Wengera raz spýtali na najlepších hráčov, akých kedy trénoval, zaradil Stojkoviča do svojej trojky spolu s Glennom Hoddleom a Georgem Weahom," napísal The Athletic.Na opačnom konci 24-členného trénerského zoznamu sa nachádzajú Talian v službách Belgičanov Domenico Tedesco, ktorý hrával iba za ASV Aicheald v ôsmej najvyššej nemeckej súťaži, ale neskôr začal trénovať deti v Stuttgarte, až si napokon urobil trénerské meno v bundesligovom Schalke 04.Priečky nad 38-ročným Tedescom ako tréneri s najmenej výraznou kariérou obsadzujú tréner Nemecka Julian Nagelsmann, ktorý musel skončiť s futbalovou kariérou ako 20-ročný pre vážne zranenie kolena, a Dán Kasper Hjulmand.Ten hrával v tíme nižšej dánskej súťaže v Herleve a tiež za Univerzitu Severná Florida v USA a ako 26-ročný tiež musel skončiť pre problémy s kolenom.Iba jedno miesto nad 52-ročným Hjulmandom sa nachádza Talian v službách Slovenska Francesco Calzona. K jeho osobe pripojili redaktori The Athletic následnú charakteristiku: "Na našom zozname ide o osobu s najmenej skúsenosťami ako profesionálny hráč a zároveň tréner. Tento 55-ročný Talian pôsobí ako hlavný kouč nejakého mužstva len pár rokov, ale predtým bol dlhoročný asistent Maurizia Sarriho a Luciana Spallettiho v talianskom prostredí. Ako hráč bol známy len krátko ako stredopoliar Arezza v Serie B a potom sa stal trénerom amatérskeho tímu Tegoletto v šiestej talianskej lige popri tom, ako podnikal s kávou."