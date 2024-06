Gajanová ešte nespracovala zisk striebra: Stále to prežívam

Slovenská reprezentantka v atletike Gabriela Gajanová ešte "nespracovala" zisk striebornej medaily na ME v Ríme. Dvadsaťštyriročná bežkyňa skončila druhá v behu na 800 m a pre Slovensko získala siedmu medailu z kontinentálneho šampionátu v ére samostatnosti.





"Stále to prežívam so všetkými emóciami a s veľkou únavou, ale nesmierne sa teším," skonštatovala na štvrtkovej tlačovej konferencii. Zverenkyňa švajčiarskeho trénera Louisa Heyera dodala, že k behom pristupovala postupne: "Keď som sa ocitla vo finále, rozprávali sme sa s trénerom, že ideme zabojovať o medailu. Tréner mi veľmi pomohol sa nastaviť, fyzicky aj psychicky a som rada, že som ho tam mala a spolu sme to dokázali."V stredajšom finále zabehla čas 1:58,79 min a v záverečných metroch to dokonca vyzeralo, že môže atakovať aj prvú pozíciu Britky Keely Hodgkinsonovej. "Veľmi ma to prekvapilo. Bolo to nejakých 20 metrov do cieľa, keď som ju začala sťahovať. Už to ale bolo neskoro. No vieme, že včera nebola v úplne ideálnej kondícii a rozhodovala sa, či vôbec pobeží alebo nie," povedala Gajanová, ktorá získala na ME prvý cenný kov Slovenska od roku 2018.Prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) Peter Korčok zhodnotil 26. ME ako úspešné. Z výkonov slovenských reprezentantov vyzdvihol prevažne Gajanovú a finálovú účasť Viktorie Forsterovej v behu na 100 m prek: "Nie je jednoduché pre slovenskú atletiku dosiahnuť také úspechy, aby sme mohli oslavovať medaily. Na posledných ME v Mníchove sme sa tešili zo 4. miesta Jána Volka, akoby to bola medaila. A som rád, že teraz to nie je ako keby, ale je to naozaj," uviedol Korčok. Za úspech považuje aj fakt, že na európskom šampionáte malo Slovensko celkovo 18 reprezentantov.Forsterová si v semifinále zlepšila výkon sezóny na 12,83 s, vo finále zakopla o prekážku a obsadila 8. priečku s časom 13,25 s. "V semifinále som zo seba dokázala dostať to najlepšie v tejto sezóne a podarilo sa mi kvalifikovať do finále. Tam som síce zobrala prekážku, ale ustála som to a dobehla do cieľa. Ôsme miesto je podľa mňa naozaj skvelé a veľmi sa z toho teším," zhodnotila Forsterová.Šéftréner reprezentácie Radoslav Dubovský priznal, že už len dve účasti vo finále prekonali predsavzatia spred turnaja: "Keby som bral do úvahy všetky ostatné umiestnenia, ďalší ôsmi skončili v pomyslenej ´24-ke´, takže dá sa povedať, že výprava dopadla nad očakávania." Okrem Gajanovej s Forsterovou zdôraznil aj výkon Daniely Ledeckej, ktorá dosiahla v semifinále behu na 400 m prek. osobný rekord 55,83 s a vôbec prvý čas pod 56 sekúnd. Za očakávaniami vzhľadom na svoju sezónu podľa neho nezaostal ani šprintér Ján Volko, hoci neobhájil 4. miesto v stovke a skončil 17.Dubovského tiež potešilo 13. miesto Dominika Černého v chôdzi na 20 km či 16. priečka trojskokana Tomáša Veszelku, ktorému k finálovej účasti chýbalo 34 cm. Šéftréner tiež naznačil, že s kariérou sa v blízkej dobe zrejme rozlúči 41-ročná kladivárka Martina Hrašnová, ktorá nepostúpila z kvalifikácie. Hrašnová vybojovala dve zo siedmich medailí Slovenska na ME, keď získala striebro v rokoch 2012 a 2014.Výprave zagratuloval aj olympijský víťaz a riaditeľ Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica Matej Tóth. Duklu na turnaji zastupovalo 17 z 18 reprezentantov, vrátane striebornej medailistky Gajanovej. "Pre mňa je to obzvlášť veľká udalosť a veľmi sa z toho teším, že aj atléti dokážu do klubu nosiť medaily z vrcholových podujatí," vyjadril spokojnosť Tóth.