Posolstvo k Svetovému dňu divadla napísala tento rok Helen Mirren

Krásna kultúra divadla bude žiť tak dlho, ako dlho tu zostaneme my. Napísala britská divadelná, filmová a televízna herečka Helen Mirren v tohtoročnom posolstve k Svetovému dňu divadla, ktoré si pripomenieme tradične 27. marca.





"Bolo to veľmi ťažké obdobie pre živé performatívne umenia, mnohí umelci, technici, umeleckí remeselníci a ženy bojovali o prežitie v profesii, ktorá je sama o sebe plná neistoty. Možno však práve tá vždy prítomná neistota im umožnila prežiť pandémiu s duchaplnosťou a odvahou," uviedla Mirren, držiteľka Oscara za účinkovanie vo filme Kráľovná.Jedna z najznámejších a najuznávanejších herečiek s medzinárodnou kariérou v divadle, vo filme a v televízii ďalej v posolstve divadelníkom hodnotí ich úsilie v pandemickom roku: "Za nových okolností sa ich predstavivosť pretavila do vynaliezavých, zábavných a dojímavých spôsobov komunikácie, samozrejme, do veľkej miery vďaka internetu. Ľudia si navzájom rozprávali príbehy, odkedy sú na tejto planéte. Krásna kultúra divadla bude žiť tak dlho, ako dlho tu zostaneme my."Podľa slov Mirren kreatívne podnety spisovateľov, dizajnérov, tanečníkov, spevákov, hercov, hudobníkov, režisérov nebudú nikdy potlačené: "A vo veľmi blízkej budúcnosti budú znova prekvitať s novou energiou a novým porozumením sveta, ktoré všetci zdieľame. Už sa neviem dočkať!"Svetový deň divadla vznikol z iniciatívy Medzinárodného divadelného inštitútu (ITI), divadelníci celého sveta si ho každoročne pripomínajú 27. marca. Divadlá organizujú rôzne podujatia a spája ich Posolstvo k Svetovému dňu divadla, ktoré každoročne napíše iná osobnosť divadla. Prvé posolstvo napísal v roku 1962 francúzsky umelec Jean Cocteau. Medzi autorov posolstva sa v roku 1994 zaradil aj Václav Havel.