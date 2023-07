Pospíšil dostal novú zmluvu od Calgary Flames, Čajkovič bol súčasťou výmeny

Pospíšila trápili zdravotné problémy

Čajkovičovi vyprší nováčikovská zmluva

3.7.2023 (SITA.sk) - Slovenskí hokejoví útočníci Martin Pospíšil Maxim Čajkovič sa dozvedeli viac o svojej budúcnosti v zámorí. Obaja boli draftovaní klubmi NHL , no v profilige si zatiaľ nezahrali.Martin Pospíšil podpísal dvojcestnú zmluvu na jeden rok s Calgary Flames , kým Maxima Čajkoviča vymenil klub Tampa Bay Lightning spolu s Patrickom Maroonom do Minnesoty Wild za voľbu v 7. kole draftu v roku 2024.Dvadsaťtriročný krídelník Pospíšil sa stal po sezóne 2022/2023 obmedzeným voľným hráčom, keď mu vypršal rovnako ročný dvojcestný kontrakt. V nižšej AHL odohral za tím Calgary Wranglers iba 20 zápasov so ziskom 10 bodov (4+6), lebo ho trápili zdravotné problémy."Plamene" ho draftovali v roku 2018 zo 105. miesta, odvtedy absolvoval dokopy 118 duelov v AHL v dresoch Wranglers a Stocktonu Heat. Nazbieral v nich 62 bodov (21+41)."Je talentovaný a šikovný. Bohužiaľ, mal hroznú smolu na zranenia, pre ktoré odohral počas štyroch sezón v AHL len 107 zápasov v základnej časti. Jeho herný štýl z neho robí atraktívneho hráča. Ak zostane zdravý, stále má veľký potenciál. Ako ľavoruký krídelník dokáže hrať na oboch krídlach, no v ostatných rokoch ho využívali najčastejšie na pravej strane," napísal o zvolenskom rodákovi Ryan Pike z portálu Flames Nation.Dvadsaťdvaročný Čajkovič strávil väčšinu minulej sezóny v zámorskej ECHL, za tím Orlando Solar Bears odohral 41 stretnutí s bilanciou 10 gólov a 17 asistencií. Okrem toho trikrát nastúpil v drese Syracuse Crunch z AHL, ktorý je záložný tím Lightning.Pravému krídelnikovi z Bratislavy o rok vyprší nováčikovská zmluva s Tampou Bay, ktorá ho draftovala v roku 2019 z 89. priečky. Odvtedy absolvoval tri sezóny v juniorskej QMJHL a dve v AHL či ECHL.