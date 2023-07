Sagan bodoval na prémii a skončil mimo prvej stovky, líder Tour de France 2023 sa nezmenil (video)

Sagan získal tri body

Očakáva sa prvý záverečný špurt



3.7.2023 (SITA.sk) - Slovenskému cyklistovi Petrovi Saganovi z tímu TotalEnergies nevyšla ani nedeľňajšia druhá etapa na 110. ročníku pretekov Tour de France , obsadil v nej 117. miesto so stratou 14:10 min na víťazného Francúza Victora Lafaya (Cofidis).Trasa z Vitorie-Gasteiz do San Sebastiánu s dĺžkou 209 km obsahovala aj stúpanie druhej kategórie asi 20 km pred cieľom, na ktorom 33-ročný Žilinčan zaostal za favoritmi.Osemnásobný slovenský majster opäť bojoval o body na šprintérskej prémii, no získal ich len tri za 13. priečku. "Všetci šprintovali. Niekedy sa podarí lepšie umiestnenie, inokedy horšie. Aj tak sa šprintuje len o pár bodov. Dôležité je byť tam. Uvidíme, ako sa podarí zajtrajší šprint na prémii a v cieli," uviedol Sagan vo videu na facebooku RTVS Šport.Celkovo mu v bodovacej súťaži o zelený dres patrí 24. pozícia so ziskom 12 bodov.V pondelkovej tretej etape dlhej 193,5 km zo španielskej Amorebiety do francúzskeho Bayonne sa očakáva prvý záverečný špurt o víťazstvo na tohtoročnej Tour de France. Trojnásobný majster sveta v ňom nechce chýbať."Určite sa budem snažiť o to, aby som zašprintoval čo najlepšie. Je tam veľa kruhových objazdov a potom je to už celkom rovné. Podľa mňa to bude dosť chaotické, lebo všetci majú ešte veľa síl. Je to len tretí deň. Dôležité bude to, aby sa nič zlé nestalo," skonštatoval Sagan.Lafay zaznamenal pre Cofidis prvý triumf na "Starej dáme" od roku 2008, keď v nedeľňajšom šprinte skupiny favoritov zdolal Belgičana Wouta van Aerta (Jumbo-Visma) aj Slovinca Tadeja Pogačara (UAE Emirates). Na čele celkovej klasifikácie zostal Brit Adam Yates (UAE Emirates), ktorý vedie o 6 sekúnd pred druhým Pogačarom aj tretím bratom Simonom (Jayco-AlUla). Sagan je na 135. poste s mankom 29:34 min na lídra.