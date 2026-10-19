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19. októbra 2026
Pospíšil si v Calgary polepšil, zo štvrtého útoku sa posunul do tretieho. Pomohli mu aj dobré štatistiky
Tagy: NHL 2026/2027
Pospíšil nastupoval v prvých troch dueloch sezóny po boku Maxima Cypľakova a Adama Klapku. Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil si v úvode novej ...
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19.10.2026 (SITA.sk) - Pospíšil nastupoval v prvých troch dueloch sezóny po boku Maxima Cypľakova a Adama Klapku.
Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil si v úvode novej sezóny zámorskej NHL 2026/2027 vybojoval lepšie postavenie v zostave Calgary Flames. Hoci ročník začínal ako center štvrtej formácie, po troch zápasoch sa posunul do tretieho útoku. Kanadský portál FlamesNation upozornil, že za zmenou mohli byť aj jeho priaznivé herné ukazovatele.
Pospíšil nastupoval v prvých troch dueloch sezóny po boku Maxima Cypľakova a Adama Klapku. Táto trojica nedostávala veľký priestor, ale podľa analytických údajov dokázala pri hre piatich proti piatim držať krok so súpermi. Slovenský center dosiahol počas pôsobenia vo štvrtej formácii podiel očakávaných gólov 58,4 percenta.
Ukazovateľ očakávaných gólov vyjadruje kvalitu vytvorených a dovolených streleckých príležitostí. Hodnota nad 50 percent naznačuje, že mužstvo malo s daným hráčom na ľade priaznivejší pomer šancí než súper. Pospíšil pritom v prvých troch zápasoch nebodoval a na vhadzovaniach uspel v jedenástich z 24 prípadov.
Podľa autora analýzy Ryana Pikea nebola štvrtá formácia Flames napriek nepriaznivým výsledkom mužstva výrazným problémom. V úvodných siedmich stretnutiach inkasovala pri hre piatich proti piatim iba o jeden gól viac, než sama strelila. Calgary pritom v rovnakom hernom režime zaznamenalo celkové skóre 9:25.
Pospíšilov presun do tretieho útoku prišiel po jeho treťom vystúpení. Slovenský reprezentant následne dostával viac priestoru aj v ofenzívnejších situáciách. V zostave sa objavil na poste centra po boku Ryana Stromea a Matveja Gridina, čo potvrdzuje jeho využiteľnosť na viacerých pozíciách.
Dvadsaťšesťročný útočník už svoju príležitosť využil aj výsledkovo. V polovici októbra rozhodol gólom v závere zápasu o víťazstve Calgary na ľade Anaheimu. Pri presnom zásahu mu asistoval krajan Šimon Nemec. Pre Flames to bolo prvé víťazstvo po nevydarenom štarte ročníka.
Calgary následne pridalo ďalší cenný úspech, keď v nedeľu zdolalo na domácom ľade Carolinu Hurricanes 3:2. Flames ukončili sedemzápasovú víťaznú sériu súpera. Pospíšil ani Nemec sa tentoraz bodovo nepresadili, no obaja boli súčasťou zostavy, ktorá pripravila úradujúcemu šampiónovi prvú prehru v sezóne.
Pospíšilov posun v hierarchii útokov môže byť pre slovenského hokejistu dôležitý aj z dlhodobejšieho hľadiska. Calgary prechádza prestavbou mužstva a tréneri hľadajú stabilné zloženie formácií. Slovák tak dostáva príležitosť presvedčiť, že dokáže byť viac než iba fyzicky dôrazným hráčom spodných útokov.
Zdroj: SITA.sk - Pospíšil si v Calgary polepšil, zo štvrtého útoku sa posunul do tretieho. Pomohli mu aj dobré štatistiky © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil si v úvode novej sezóny zámorskej NHL 2026/2027 vybojoval lepšie postavenie v zostave Calgary Flames. Hoci ročník začínal ako center štvrtej formácie, po troch zápasoch sa posunul do tretieho útoku. Kanadský portál FlamesNation upozornil, že za zmenou mohli byť aj jeho priaznivé herné ukazovatele.
Pospíšil nastupoval v prvých troch dueloch sezóny po boku Maxima Cypľakova a Adama Klapku. Táto trojica nedostávala veľký priestor, ale podľa analytických údajov dokázala pri hre piatich proti piatim držať krok so súpermi. Slovenský center dosiahol počas pôsobenia vo štvrtej formácii podiel očakávaných gólov 58,4 percenta.
Kvalita streleckých príležitostí
Ukazovateľ očakávaných gólov vyjadruje kvalitu vytvorených a dovolených streleckých príležitostí. Hodnota nad 50 percent naznačuje, že mužstvo malo s daným hráčom na ľade priaznivejší pomer šancí než súper. Pospíšil pritom v prvých troch zápasoch nebodoval a na vhadzovaniach uspel v jedenástich z 24 prípadov.
Podľa autora analýzy Ryana Pikea nebola štvrtá formácia Flames napriek nepriaznivým výsledkom mužstva výrazným problémom. V úvodných siedmich stretnutiach inkasovala pri hre piatich proti piatim iba o jeden gól viac, než sama strelila. Calgary pritom v rovnakom hernom režime zaznamenalo celkové skóre 9:25.
Pospíšilov presun do tretieho útoku prišiel po jeho treťom vystúpení. Slovenský reprezentant následne dostával viac priestoru aj v ofenzívnejších situáciách. V zostave sa objavil na poste centra po boku Ryana Stromea a Matveja Gridina, čo potvrdzuje jeho využiteľnosť na viacerých pozíciách.
Svoju príležitosť využil aj výsledkovo
Dvadsaťšesťročný útočník už svoju príležitosť využil aj výsledkovo. V polovici októbra rozhodol gólom v závere zápasu o víťazstve Calgary na ľade Anaheimu. Pri presnom zásahu mu asistoval krajan Šimon Nemec. Pre Flames to bolo prvé víťazstvo po nevydarenom štarte ročníka.
Calgary následne pridalo ďalší cenný úspech, keď v nedeľu zdolalo na domácom ľade Carolinu Hurricanes 3:2. Flames ukončili sedemzápasovú víťaznú sériu súpera. Pospíšil ani Nemec sa tentoraz bodovo nepresadili, no obaja boli súčasťou zostavy, ktorá pripravila úradujúcemu šampiónovi prvú prehru v sezóne.
Pospíšilov posun v hierarchii útokov môže byť pre slovenského hokejistu dôležitý aj z dlhodobejšieho hľadiska. Calgary prechádza prestavbou mužstva a tréneri hľadajú stabilné zloženie formácií. Slovák tak dostáva príležitosť presvedčiť, že dokáže byť viac než iba fyzicky dôrazným hráčom spodných útokov.
Zdroj: SITA.sk - Pospíšil si v Calgary polepšil, zo štvrtého útoku sa posunul do tretieho. Pomohli mu aj dobré štatistiky © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: NHL 2026/2027
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