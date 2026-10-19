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19. októbra 2026

Žilina neustrážila Ramadana a Dunajská Streda vyhrala ôsmykrát v sezóne – VIDEO


Tagy: Niké liga 2026/2027

Po nekompletnej polovici základnej časti futbalovej najvyššej súťaže stále zostáva jeden tím bez prehry. FC DAC 1904 Dunajská Streda neprehral ani v desiatom zápase sezóny (jeden má ešte k dobru) a ...



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fotomsk scaled e1792394935943 676x566 19.10.2026 (SITA.sk) - Po nekompletnej polovici základnej časti futbalovej najvyššej súťaže stále zostáva jeden tím bez prehry.


FC DAC 1904 Dunajská Streda neprehral ani v desiatom zápase sezóny (jeden má ešte k dobru) a v šlágri nedeľňajšieho programu 11. kola zvíťazil v Žiline 3:2 (1:1).

Hostia pod Dubňom trikrát viedli, domáci dvakrát vyrovnali, ale na gól Ammara Ramadana zo 71. min už nenašli odpoveď.

Osem výhier a 31 gólov


Dunajskostredčania dosiahli ôsme víťazstvo v sezóne popri dvoch remízach. Nastrieľali najviac gólov (31) a najmenej inkasovali (7). V útoku majú dvoch najlepších strelcov súťaže: osemgólového Mateja Trusu a už spomenutého Ramadana so 7 gólmi.

Na čele tabuľky majú náskok 5 bodov pred dvojicou Trnava - Žilina a šesťbodový pred Slovanom Bratislava. Ďalšie tímy už výraznejšie zaostávajú.


Dosiaľ najťažší súper


"Bol to veľmi náročný zápas dvoch skvelých tímov našej ligy. Žilina má veľmi kvalitných hráčov a výborný tím. V zápase bolo veľa emócií, domáci boli pre nás doteraz najťažší súper.

Dvakrát sa stalo v podstate to isté - dali sme gól a inkasovali po hlúpej chybe. Tam sa ukázala kvalita Žiliny a treba jej dať za to uznanie. S výsledkom som spokojný, ale zápasu by úprimne svedčala viac remíza. Tri body sú pre nás skvelé, ale výkon musí byť lepší," zhodnotil tréner Dunajskej Stredy Robert Klauss na webe mskzilina.sk.

Neustrážili Ramadana


Útočník Žiliny Michal Faško poukázal na fakt, že po druhom vyrovnaní skóre na 2:2 už tretí gól domáci futbalisti nemali dostať. "Mohli sme zápas otočiť, no potom sme zbytočne inkasovali po našej chybe. Všetci vieme, čo Ramadan dokáže a čo robí, napriek tomu sme ho neustrážili práve v pasáži, keď sme boli lepším tímom. Myslím si, že sme si dnes nezaslúžili prehrať," uviedol Faško.

Vyrovnaný stred tabuľky


V ďalších dvoch zápasoch nedeľňajšieho programu Niké ligy Banská Bystrica zvíťazila nad Podbrezovou 1:0 a východniarske derby Michalovce - Košice sa skončilo zmierlivo 1:1.

Práve tieto štyri tímy sa v tabuľke zoradili v pokojnejšom strede od piateho po ôsme miesto s rovnakým počtom 14 bodov s výnimkou Banskej Bystrice, ktorá má na ôsmej priečke o bod menej.


Zdroj: SITA.sk - Žilina neustrážila Ramadana a Dunajská Streda vyhrala ôsmykrát v sezóne – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Niké liga 2026/2027
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