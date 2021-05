Pospíšil so Skalickým ostávajú v Lukko Rauma, za fínsky tím budú hrať ešte najmenej rok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.5.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hokejoví útočníci Pavol Skalický Kristián Pospíšil budú aj v sezóne 2021/2022 pôsobiť vo fínskej Liige v tíme Lukko Rauma.Slováci zostávajú v klube, s ktorým v aktuálnom ročníku nedávno získali majstrovský titul. Obaja podpísali nové zmluvy na jeden rok. Informuje o tom oficiálny web klubu.Dvadsaťpäťročný krídelník Pospíšil pôsobí v Raume od leta 2019, predtým strávil štyri roky v zámorí. Jeho rovesník Skalický prišiel do Lukka pred minulou sezónou po dvoch rokoch v Mladej Boleslavi.Pavol Skalický a Kristián Pospíšil sú súčasťou slovenskej reprezentácia na MS 2021 v lotyšskej Rige a hrať by mali v jednom útoku. Pre Skalického sú to už štvrté seniorské MS v kariére, Pospíšila čaká v piatok večer v súboji proti Bielorusom debut na tomto fóre.