Slovan opustí aj Parks, Buček či Meszároš. Tím Bratislava Capitals zas angažoval dvoch nových hráčov

21.5.2021 (Webnoviny.sk) - Hokejový Slovan Bratislava pre nasledujúci súťažný ročník neráta s viacerými hráčmi z minulosezónneho kádra. Ako informujú "belasí" na svojom oficiálnom webe, na novom kontrakte s klubom sa nedohodli brankár Tyler Parks ani útočníci Branislav Rapáč a Samuel Buček.V Slovane nepokračujú ani Andrej Meszároš , Peter Šišovský, Dalibor Bortňák, Brendan Ranford a Brendan O'Donnell.Zmluvy na ďalší ročník podpísali brankár Kristers Gudlevskis, obrancovia Patrik Maier, Michal Beňo, Juraj Valach aj útočníci Brant Harris, Tomáš Zigo , Milan Kytnár, Peter Kundrík a Adam Lukošík. Z hosťovania v Banskej Bystrici sa vrátil Jakub Sukeľ."Určite by sme ešte chceli podpísať brankára, ktorý by vytvoril rovnocennú dvojicu s Gudlevskisom. Ak to bude čo len trochu možné, preferujeme slovenského gólmana. Hľadáme tiež obrancu s držaním hokejky naľavo na presilovky. Vyberáme aspoň jedno šikovné krídlo do prvých dvoch formácií a možno ešte jedného centra na úrovni tretej lajny. Tieto akvizície by sme radi sfinalizovali do začiatku spoločnej prípravy na ľade v auguste," prezradil generálny manažér Slovana Maroš Krajči. Bratislavský klub tiež angažoval Daniela Gachulinca, Matta MacKenzieho, Andrewa Yogana, Williama Rapuzziho a Samuela Takáča. Do prípravy Slovana by sa mali zapojiť aj ďalší talentovaní mladíci a bojovať o profesionálne zmluvy.Dve nové mená v kádri pre nasledujúcu sezónu hlási iný bratislavský tím Capitals. Účastník nadnárodnej Ice Hockey League najnovšie angažoval kanadského útočníka Jamieho Arniela a amerického obrancu Luca Snuggeruda. Obaja v ostatnom ročníku hrali v Európe - Arniel v nemeckom druholigovom Bad Nauheime a Snuggerud v českom druholigovom Kladne. Arniel v minulosti hral v EBEL lige za rakúsky Dornbirn.“Verím, že obaja hráči nám pomôžu pri dosahovaní našich cieľov, Arniel pôsobil v ICEHL s dobrými výsledkami a budeme od neho čakať produktivitu, Snuggerud je ofenzívne ladený obranca s dobrým korčuľovaním a kvalitnou rozohrávkou," informoval na klubovom webe viceprezident Capitals Dušan Pašek.