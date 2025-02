Posprejovanie pamätníka v Dargove je prostý vandalizmus. Podľa protifašistického hnutia nejde o protest proti ruskej agresii na Ukrajine

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

3.2.2025 (SITA.sk) - Posprejovanie pamätníka v Dargove nie je protestom proti ruskej agresii na Ukrajine, ale jednoducho vandalizmus. Uviedlo to Slovenské protifašistické hnutie , ktoré zároveň žiada všetkých, aby tento čin vandalizmu nezneužívali na obviňovanie súčasnej opozície či dokonca nášho ukrajinského suseda. Pripomína, že na vyšetrenie tohto činu tu máme orgány činné v trestnom konaní.„Pamätáme si, ako sa hákové kríže, alebo slovné prejavy antisemitizmu pomerne často objavovali aj na múroch Múzea SNP , alebo na exponátoch umiestnených v jeho blízkosti. Vandalizmus si vždy zaslúži odsúdenie," prízvukuje hnutie. Slovenské protifašistické hnutie ďalej vyzýva k tomu, aby sme si zachovali úctu k obetiam za oslobodenie od nemeckého nacizmu.„Oni predsa nemôžu za to, že ruský prezident Putin spáchal zločin proti mieru rozpútaním vojny proti Ukrajine," prízvukuje. V roku 80. výročia ukončenia 2. svetovej vojny si s úctou pripomínajme obete Červenej armády, Kráľovskej rumunskej armády a 1. československého armádneho zboru v ZSSR.V radoch Červenej armády bojovali príslušníci všetkých národov Sovietskeho zväzu a viac ako 65 000 ich na území Slovenska položilo svoj život. Priamo v Dargovskom priesmyku prebiehali boje viac ako mesiac na prelome rokov 1944 a 1945 a podľa dosiaľ neúplných údajov tu padlo do päťtisíc sovietskych vojakov, pripomína hnutiev stanovisku, pod ktorým sú podpísaní Stanislav Mičev, Peter Weiss, Miroslav Seget, Boris Zala a Jozef Ťažký.Minister vnútra a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok sa v nedeľu na sociálnej sieti vyjadril, že tento čin nie je len obyčajným vandalizmom, ale je považovaný za priamu provokáciu namierenú proti našej histórii, našim hrdinom a hodnotám, na ktorých bolo samostatné Slovensko vybudované. Dodal, že liberáli, progresívci a ich mimovládne organizácie sa postupne snažia prepisovať históriu, oslabovať národnú identitu a spochybňovať tých, ktorí bojovali proti fašizmu.