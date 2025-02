Zamestnanectvo SLC podalo sťažnosť na súčasného riaditeľa Gustáva Murína. Vládne chaos a pracovné podmienky sú neudržateľné, tvrdí

Chaos a neudržateľné pracovné podmienky v inštitúcii

Kritizujú Murínovo riadenie

Správa sa vulgárne a agresívne

Hosťovanie na dezinformačných platformách a šírenie konšpiračných naratívov

3.2.2025 (SITA.sk) - Zamestnanci a zamestnankyne Slovenského literárneho centra (SLC) podali sťažnosť na súčasného riaditeľa inštitúcie Gustáva Murína . List, pod ktorým je podpísaných 19 zamestnancov a zamestnankýň SLC, adresovali ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nom. SNS ), generálnemu tajomníkovi služobného úradu Ministerstva kultúry (MK) SR Lukášovi Machalovi , a tiež štátnemu tajomníkovi rezortu kultúry Tiborovi Bernaťákovi Zamestnanectvo požaduje okamžité riešenie situácie, ktorá podľa neho ohrozuje normálne fungovanie SLC. Tvrdia, že od Murínovho nástupu v inštitúcii vládne chaos a pracovné podmienky sú neudržateľné.„Menovanie pána Murína vyvolalo pobúrenie v spisovateľskej obci, medzi vydavateľmi vrátane ZVKS, ktorých diela má SLC propagovať, a tiež medzi mnohými zahraničnými partnerskými organizáciami a inštitúciami, ktoré sú kľúčové pre vydávanie a propagáciu prekladov slovenskej literatúry," píšu nespokojní zamestnanci a zamestnankyne.Murína obviňujú z toho, že SLC riadi nekoncepčne a deštruktívne, hovoria o chaotickom riadení bez odbornej diskusie a konzultácií, rovnako spomínajú zahlcovanie zamestnancov nereálnymi požiadavkami a zastrašovanie disciplinárnymi hrozbami. Súčasný riaditeľ SLC tiež podľa nich zasahuje do už prebiehajúcich projektov a bez jasného zdôvodnenia ruší platné zmluvy.Taktiež tvrdia, že „ignoruje kontinuitu práce napriek existujúcim záväzkom a vyplateným honorárom". Murín podľa ich slov často a bez vysvetlenia mení rozhodnutia a „svojimi nekompetentnými a nevhodnými vyjadreniami poškodzuje dobré meno inštitúcie v online priestore".Zamestnatnectvo sa tiež sťažuje, že Murín svojím správaním vytvára nepriateľské pracovné prostredie. Podľa ich slov k zamestnancom a zamestnankyniam prejavuje hrubú neúctu, a tiež na zastrašovanie a vyhrážky používa iracionálne argumenty. Súčasný riaditeľ SLC sa podľa nich správa agresívne a vulgárne, v dôsledku čoho paralyzuje odbornú prácu i chod inštitúcie.„Pán Murín nemá odborné ani manažérske predpoklady na vedenie inštitúcie. Preto žiadame, aby ste ho neodkladne odvolali a do vypísania riadneho výberového konania poverili vedením inštitúcie kompetentnú osobu z vnútra inštitúcie, ktorá dokáže zabezpečiť stabilitu a kontinuitu," obracajú sa signatári listu na ministerku, Machalu i Bernaťáka.Bývalého riaditeľa SLC Pavla Sybilu Šimkovičová odvolala 8. januára. Murína vymenovala ako zastupujúceho štatutára, v záujme zaistenia plynulého chodu organizácie. Rezort kultúry v tlačovom vyhlásení argumentoval rodičovskou dovolenkou, na ktorú by mal Sybila nastúpiť v polovici januára.Zmena na poste šéfa SLC sa vtedy stretla s kritikou desiatok literárnych organizácií aj jednotlivcov. Zdôraznili, že rodičovská dovolenka nie je pádnym dôvodom na odvolanie z funkcie, rovnako ani zabezpečenie plynulého chodu inštitúcie, vzhľadom na to, že odvolaný riaditeľ SLC v dostatočnom predstihu menoval svojho nástupcu (podľa medializovaných informácií ním mal byť Marek Vadas - pozn. SITA), a teda kontinuita v inštitúcii bola zabezpečená.Uviedli tiež, že Murín často hosťuje na dezinformačných platformách či šíri konšpiračné naratívy, jeho poverenie vedením SLC považovali za ohrozenie pre stabilitu a reputáciu tejto inštitúcie. Okrem toho požadovali zdôvodnenie odvolania Sybilu, ako aj vymenovanie jeho kvalifikovanej náhrady na základe výberového konania s verejným vypočutím.