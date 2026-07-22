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22. júla 2026
Post košického primátora má nového kandidáta Alexandra Riabova, známy je protestom proti progresivizmu – FOTO
Riabov je právnik a ekonóm, verejnosť ho pozná aj ako organizátora petície za zachovanie a zvýšenú ochranu Pamätníka vojakov Sovietskej armády v Košiciach. Rady kandidátov na post košického ...
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22.7.2026 (SITA.sk) - Riabov je právnik a ekonóm, verejnosť ho pozná aj ako organizátora petície za zachovanie a zvýšenú ochranu Pamätníka vojakov Sovietskej armády v Košiciach.
Rady kandidátov na post košického primátora sa opäť rozšírili, uchádzať sa oň v jesenných voľbách bude aj Alexander Riabov. Kandidatúru ohlásil pred Pamätníkom vojakov Sovietskej armády na Námestí Osloboditeľov v Košiciach. Riabovovu kandidatúru uviedol súčasný predseda košického oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ján Dianiška. Riabov podľa jeho slov pozná problémy mesta a vie aj usporiadať priority.
Kandidát následne predstavil víziu mesta založenú na hodnotách bezpečnosti, poriadku a rozumu pre bežný život Košičanov, aj svoje programové priority a motiváciu kandidovať. Kandidovať bude ako nezávislý kandidát, bude teda potrebné aby vyzbieral podpisy od občanov. Riabov oznámil, že začína so zberom podpisov pod jeho kandidatúru, hovorí o ľudovej kandidatúre, ktorá nadväzuje na petíciu, ktorú pred časom organizoval.
Zdôraznil, že za ním nestoja žiadni politici, ani marketingové agentúry. Podľa jeho slov sú jeho hodnoty košickej verejnosti známe z jeho predošlých aktivít. Riabov je právnik a ekonóm, verejnosť ho pozná ako organizátora petície za zachovanie a zvýšenú ochranu Pamätníka vojakov Sovietskej armády v Košiciach. Vlani vo fyzickej petícii vyzbierali s ostatnými petičiarmi 10-tisíc fyzických podpisov Košičanov. Okrem toho bol aj jedným z organizátorov Protestu proti progresivizmu v metropole východu.
Angažoval sa tiež pri ochrane pamätníka víťazstva nad fašizmom v Prešove. Jeho podnet viedol k tomu, že mestu Prešov bola uložená v správnom konaní finančná pokuta za nedôstojné konanie v bezprostrednej blízkosti tamojšieho pamätníka. Dianiška Riabovovi v úvode tlačovej konferencie odovzdal aj zväzové vyznamenanie, určené petičiarom, ktorí zbierali podpisy za ochranu pamätníka.
Košice podľa Riabova nepotrebujú márne sľuby o megalomanských projektoch, ale poriadok, rozum a bezpečnosť. „Mojou ambíciou v kampani je poskytnúť víziu fungujúceho bezpečného mesta, ktoré sa naplno stará o poriadok a pri svojom riadení používa jednoduchý zdravý rozum,” uviedol. Prisľúbil zabezpečenie kultivovananého a bezpečného priestoru v centre mesta a na Hlavnej ulici, venovať sa tiež chce aj problematike ohnísk vandalizmu na sídliskách.
„Až keď si splníme všetky domáce úlohy na poli základných kritérií fungujúceho mesta, môžeme začať snívať o takých megalomanských projektoch, ako sú akvaparky. Načo sú nám všetky takéto predražené stánky konzumu, ktoré si napokon málokto môže dovoliť navštíviť?” spytoval sa. V súvislosti so súčasným stavom kritizoval napríklad problémy s hlodavcami na sídliskách, problémy s odpratávaním snehu v zime, či kosenie trávy na sídliskách. Pripomenul i problematiku bezdomovectva. Zdôraznil, že v centre jeho pozornosti je bežný pracujúci človek. V metropole východu vníma veľký potenciál.
„Chcem, aby sme sa v Košiciach hrdo hlásili nielen k nášmu mestu, ale aj národu,” prízvukoval Riabov. Spomenul napríklad to, že pri Spievajúcej fontáne v centre mesta by mohla hrať slovenská hudba, považuje tiež za potrebné vzdelávať deti o histórii Košíc, aby sa u nich budovala hrdosť na mesto. Všetko to podľa neho potrebuje len vôľu.
Riabov má ambíciu uchádzať sa aj o hlasy tých Košičanov, ktorí majú pocit, že v súčasnosti ich v mestskom zastupiteľstve a vo vedení mesta temer nik nezastupuje a k volebným urnám by možno vôbec nepristúpili. „Mnohí ľudia v meste vravia, že dobre už bolo. Ja však vravím, že najlepší ťah pre Košice je ešte pred nami a my ho spoločne pre Košice dokážeme urobiť,” uviedol. Nepočíta s veľkým rozpočtom na kampaň, postavená by mala byť aj na pomoci od bežných ľudí. Riabov spomenul napríklad svojpomocný roznos letákov.
Spomenul sumu približne 10 až 15-tisíc eur, dodal ale, že v tejto chvíli to nevie presne odhadnúť. Kandidát na primátora zvažuje aj to, že sa bude uchádzať o pozície mestského či krajského poslanca, podľa jeho slov sa pravdepodobne bude uchádzať aj o ne. Na tlačovej konferencii za Riabovom stála aj skupina jeho podporovateľov. Ako uviedol, komunikujú s niektorými ľuďmi, ktorí by mali záujem kandidovať.
„Buď to bude bežná kandidatúra, alebo s podporou nejakých strán, ale v podstate je to spojené aj s tým tímom petičiarov,” uviedol. Riabov je okrem iného aj členom Správnej rady TASR. Na margo toho, či plánuje zotrvať v tejto funkcii, prípadne či nevníma konflikt záujmov, Riabov uviedol, že zákon jasne definuje postavenie a možnosti člena správnej rady. Dodal, že v minulosti už nastala situácia, že jeden z členov správnej rady kandidoval na post primátora. V Správnej rade TASR teda ostáva.
Dosiaľ svoju kandidatúru na post primátora Košíc ohlásili kandidát hnutia Progresívne Slovensko Martin Mudrák, tiež starosta Sídliska KVP Ladislav Lörinc, mandát sa chystá obhajovať aj súčasný primátor Jaroslav Polaček. Kandidatúru ohlásila aj starostka MČ Nad Jazerom Lenka Kovačevičová, a tiež konzultant a lobista EÚ Miroslav Sabol. Voľby do orgánov samospráv sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026.
Zdroj: SITA.sk - Post košického primátora má nového kandidáta Alexandra Riabova, známy je protestom proti progresivizmu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Rady kandidátov na post košického primátora sa opäť rozšírili, uchádzať sa oň v jesenných voľbách bude aj Alexander Riabov. Kandidatúru ohlásil pred Pamätníkom vojakov Sovietskej armády na Námestí Osloboditeľov v Košiciach. Riabovovu kandidatúru uviedol súčasný predseda košického oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ján Dianiška. Riabov podľa jeho slov pozná problémy mesta a vie aj usporiadať priority.
Začína so zberom podpisov
Kandidát následne predstavil víziu mesta založenú na hodnotách bezpečnosti, poriadku a rozumu pre bežný život Košičanov, aj svoje programové priority a motiváciu kandidovať. Kandidovať bude ako nezávislý kandidát, bude teda potrebné aby vyzbieral podpisy od občanov. Riabov oznámil, že začína so zberom podpisov pod jeho kandidatúru, hovorí o ľudovej kandidatúre, ktorá nadväzuje na petíciu, ktorú pred časom organizoval.
Zdôraznil, že za ním nestoja žiadni politici, ani marketingové agentúry. Podľa jeho slov sú jeho hodnoty košickej verejnosti známe z jeho predošlých aktivít. Riabov je právnik a ekonóm, verejnosť ho pozná ako organizátora petície za zachovanie a zvýšenú ochranu Pamätníka vojakov Sovietskej armády v Košiciach. Vlani vo fyzickej petícii vyzbierali s ostatnými petičiarmi 10-tisíc fyzických podpisov Košičanov. Okrem toho bol aj jedným z organizátorov Protestu proti progresivizmu v metropole východu.
Angažoval sa tiež pri ochrane pamätníka víťazstva nad fašizmom v Prešove. Jeho podnet viedol k tomu, že mestu Prešov bola uložená v správnom konaní finančná pokuta za nedôstojné konanie v bezprostrednej blízkosti tamojšieho pamätníka. Dianiška Riabovovi v úvode tlačovej konferencie odovzdal aj zväzové vyznamenanie, určené petičiarom, ktorí zbierali podpisy za ochranu pamätníka.
Košice potrebujú poriadok
Košice podľa Riabova nepotrebujú márne sľuby o megalomanských projektoch, ale poriadok, rozum a bezpečnosť. „Mojou ambíciou v kampani je poskytnúť víziu fungujúceho bezpečného mesta, ktoré sa naplno stará o poriadok a pri svojom riadení používa jednoduchý zdravý rozum,” uviedol. Prisľúbil zabezpečenie kultivovananého a bezpečného priestoru v centre mesta a na Hlavnej ulici, venovať sa tiež chce aj problematike ohnísk vandalizmu na sídliskách.
„Až keď si splníme všetky domáce úlohy na poli základných kritérií fungujúceho mesta, môžeme začať snívať o takých megalomanských projektoch, ako sú akvaparky. Načo sú nám všetky takéto predražené stánky konzumu, ktoré si napokon málokto môže dovoliť navštíviť?” spytoval sa. V súvislosti so súčasným stavom kritizoval napríklad problémy s hlodavcami na sídliskách, problémy s odpratávaním snehu v zime, či kosenie trávy na sídliskách. Pripomenul i problematiku bezdomovectva. Zdôraznil, že v centre jeho pozornosti je bežný pracujúci človek. V metropole východu vníma veľký potenciál.
„Chcem, aby sme sa v Košiciach hrdo hlásili nielen k nášmu mestu, ale aj národu,” prízvukoval Riabov. Spomenul napríklad to, že pri Spievajúcej fontáne v centre mesta by mohla hrať slovenská hudba, považuje tiež za potrebné vzdelávať deti o histórii Košíc, aby sa u nich budovala hrdosť na mesto. Všetko to podľa neho potrebuje len vôľu.
Nepočíta s veľkým rozpočtom na kampaň
Riabov má ambíciu uchádzať sa aj o hlasy tých Košičanov, ktorí majú pocit, že v súčasnosti ich v mestskom zastupiteľstve a vo vedení mesta temer nik nezastupuje a k volebným urnám by možno vôbec nepristúpili. „Mnohí ľudia v meste vravia, že dobre už bolo. Ja však vravím, že najlepší ťah pre Košice je ešte pred nami a my ho spoločne pre Košice dokážeme urobiť,” uviedol. Nepočíta s veľkým rozpočtom na kampaň, postavená by mala byť aj na pomoci od bežných ľudí. Riabov spomenul napríklad svojpomocný roznos letákov.
Spomenul sumu približne 10 až 15-tisíc eur, dodal ale, že v tejto chvíli to nevie presne odhadnúť. Kandidát na primátora zvažuje aj to, že sa bude uchádzať o pozície mestského či krajského poslanca, podľa jeho slov sa pravdepodobne bude uchádzať aj o ne. Na tlačovej konferencii za Riabovom stála aj skupina jeho podporovateľov. Ako uviedol, komunikujú s niektorými ľuďmi, ktorí by mali záujem kandidovať.
„Buď to bude bežná kandidatúra, alebo s podporou nejakých strán, ale v podstate je to spojené aj s tým tímom petičiarov,” uviedol. Riabov je okrem iného aj členom Správnej rady TASR. Na margo toho, či plánuje zotrvať v tejto funkcii, prípadne či nevníma konflikt záujmov, Riabov uviedol, že zákon jasne definuje postavenie a možnosti člena správnej rady. Dodal, že v minulosti už nastala situácia, že jeden z členov správnej rady kandidoval na post primátora. V Správnej rade TASR teda ostáva.
Dosiaľ svoju kandidatúru na post primátora Košíc ohlásili kandidát hnutia Progresívne Slovensko Martin Mudrák, tiež starosta Sídliska KVP Ladislav Lörinc, mandát sa chystá obhajovať aj súčasný primátor Jaroslav Polaček. Kandidatúru ohlásila aj starostka MČ Nad Jazerom Lenka Kovačevičová, a tiež konzultant a lobista EÚ Miroslav Sabol. Voľby do orgánov samospráv sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026.
Zdroj: SITA.sk - Post košického primátora má nového kandidáta Alexandra Riabova, známy je protestom proti progresivizmu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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