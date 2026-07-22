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22. júla 2026

Pellegrini navštívi Čínu, so Si Ťin-pchingom bude rokovať o investíciách aj medzinárodných otázkach


Tagy: Prezident Čínskej ľudovej republiky Prezident SR Štátna návšteva

Štátna návšteva nadväzuje na oficiálnu cestu predsedu vlády SR do Číny v roku 2024, počas ktorej Slovensko a Čína podpísali strategické partnerstvo. Prezident SR



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pellegrini 676x451 22.7.2026 (SITA.sk) - Štátna návšteva nadväzuje na oficiálnu cestu predsedu vlády SR do Číny v roku 2024, počas ktorej Slovensko a Čína podpísali strategické partnerstvo.


Prezident SR Peter Pellegrini odcestuje v nedeľu 26. júla na trojdňovú štátnu návštevu Čínskej ľudovej republiky. Uskutoční sa na pozvanie čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga a pôjde o prvú návštevu slovenského prezidenta v Číne po 16 rokoch.

Hlavnými témami rokovaní prezidentov budú ďalší rozvoj slovensko-čínskych vzťahov, hospodárska spolupráca a aktuálne medzinárodné otázky. Pellegrini sa počas návštevy stretne aj s predsedom vlády Čínskej ľudovej republiky Li Čchiangom a predsedom Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Čao Le-ťim.

Súčasťou programu budú aj rokovania o možnostiach ekonomickej spolupráce. Dôraz sa má klásť najmä na podporu investícií s vysokou pridanou hodnotou a vytváranie nových príležitostí pre slovenské podniky. Cieľom návštevy je tiež potvrdiť existujúce oblasti partnerstva a rozšíriť spoluprácu vo vede a výskume, doprave, logistike, priemysle, poľnohospodárstve či cestovnom ruchu. Prezidenti budú rokovať aj o aktuálnych medzinárodných otázkach vrátane hľadania mierových riešení konfliktov v súlade s medzinárodným právom.

Štátna návšteva nadväzuje na oficiálnu cestu predsedu vlády SR do Číny v roku 2024, počas ktorej Slovensko a Čína podpísali strategické partnerstvo. Podľa Kancelárie prezidenta SR sa uskutočňuje v období rozvoja hospodárskej spolupráce medzi oboma krajinami a potvrdzuje záujem Slovenska o konštruktívny a pragmatický dialóg s Čínou.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini navštívi Čínu, so Si Ťin-pchingom bude rokovať o investíciách aj medzinárodných otázkach © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prezident Čínskej ľudovej republiky Prezident SR Štátna návšteva
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