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28. septembra 2026
Pošta a kuriéri vyzývajú na obozretnosť pri online nákupoch, počet podvodných dobierok stále narastá
Doručovatelia zároveň pripomenuli, že kuriér zásielku len doručuje, nezodpovedá za jej obsah ani za konanie odosielateľa. Počet podvodných dobierok v posledných rokoch výrazne vzrástol,
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28.9.2026 (SITA.sk) - Doručovatelia zároveň pripomenuli, že kuriér zásielku len doručuje, nezodpovedá za jej obsah ani za konanie odosielateľa.
Počet podvodných dobierok v posledných rokoch výrazne vzrástol, Slovenská pošta a kuriérske spoločnosti preto vyzývajú na obozretnosť pri online nákupoch. Upozornili, že kuriéri zásielku len doručujú, nepoznajú jej obsah a za prípadné podvody nezodpovedajú. Poštári i kuriéri prízvukujú, že ak si klient nič neobjednal, nemá zásielku preberať. Ak sa už však stal obeťou podvodu radia urýchlene kontaktovať políciu.
Slovenská pošta eviduje za posledné štyri roky výrazný nárast podozrení na podvodné zásielky na dobierku. Len za prvý polrok tohto roka je ich podľa pošty 33-násobne viac ako za celý rok 2023. Podľa Slovenskej pošty tento trend odráža narastajúcu aktivitu podvodníkov v online priestore, ale aj rastúcu schopnosť identifikovať podozrivé zásielky a predchádzať škodám.
Pošta spolu s kuriérmi upozornila, že treba rozlišovať medzi nesprávnou objednávkou a podvodom. „Nie každá zásielka, ktorá nenaplní naše očakávania, je automatický podvod. Ak si zákazník objedná červený telefón a príde mu zelený alebo si kúpi tričko, ktoré je mu doručené v nesprávnej veľkosti, ide spravidla o problém s objednávkou, nie o podvod. V takom prípade je potrebné kontaktovať predajcu alebo e-shop a tovar reklamovať,“ spresnili.
Avšak v prípade, ak zákazník v zásielke nájde namiesto svojho objednaného tovaru bezcenný predmet alebo zaplatí za zásielku, ktorú si neobjednal, vtedy už môže ísť o podvod. Na mieste je preto obrátiť sa na políciu.
Najjednoduchší spôsob ako predísť podobnému podvodu pritom podľa nich je pamäť si, čo si človek objednal, čo má prísť a za akú sumu. Poštári a kuriéri radia neočakávanú zásielku či balík, kde nesedí výška dobierky či jeho veľkosť, neprevziať.
„Najjednoduchšie pravidlo znie: Ak nič nečakám, nič nepreberám. Ak som si niečo objednal, mal by som vedieť, čo mi má prísť a koľko mám zaplatiť. Pár sekúnd sústredenia pri preberaní zásielky môže človeku ušetriť peniaze aj množstvo ďalších problémov,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Norbert Polievka.
Ľudia by tiež mali byť obozretní a vedieť, kam zadávajú svoje osobné údaje. Meno, adresu či telefónne číslo totiž môžu podvodníci získať cez falošné e-shopy, podvodné formuláre alebo súťaže na sociálnych sieťach. Doručovatelia preto ľuďom odporúčajú vopred si preveriť e-shop, nereagovať na podozrivé reklamné odkazy a neposkytovať osobné údaje v neznámych formulároch.
Kuriérske spoločnosti upozornili, že podvodné zásielky nie sú problémom len jednej spoločnosti, ale týkajú sa celého trhu. Ich skúsenosti pritom hovoria, že takéto podvodné zásielky sa objavujú vo vlnách, často v súvislosti s marketingovými alebo predajnými kampaňami na sociálnych sieťach.
Doručovatelia zároveň pripomenuli, že kuriér zásielku len doručuje, nezodpovedá za jej obsah ani za konanie odosielateľa. „Dopravcovia zaznamenávajú aj prípady urážok, vyhrážok či zverejňovania fotografií kuriérov na sociálnych sieťach v súvislosti s údajnými podvodmi. Ak zákazník zistí, že bol podvedený, hnev na kuriéra mu peniaze nevráti. Oveľa dôležitejšie je nestrácať čas a okamžite začať konať,“ prízvukovali kuriérske spoločnosti.
Upozornili, že ak už zákazník zistí, že prevzal falošnú zásielku, treba sa obráti na políciu. „Prepravné spoločnosti následne poskytujú polícii maximálnu súčinnosť pri preverovaní a vyšetrovaní prípadu, pričom je rozhodujúci čas. Prepravná spoločnosť má totiž po doručení zásielky povinnosť vyplatiť vybranú dobierkovú sumu odosielateľovi do dvoch pracovných dní. Dôležité je zároveň nič nevyhadzovať – obal zásielky, štítok, jej obsah, doklad o úhrade ani komunikáciu s predajcom,“ upozornili doručovatelia.
Zdroj: SITA.sk - Pošta a kuriéri vyzývajú na obozretnosť pri online nákupoch, počet podvodných dobierok stále narastá © SITA Všetky práva vyhradené.
Počet podvodných dobierok v posledných rokoch výrazne vzrástol, Slovenská pošta a kuriérske spoločnosti preto vyzývajú na obozretnosť pri online nákupoch. Upozornili, že kuriéri zásielku len doručujú, nepoznajú jej obsah a za prípadné podvody nezodpovedajú. Poštári i kuriéri prízvukujú, že ak si klient nič neobjednal, nemá zásielku preberať. Ak sa už však stal obeťou podvodu radia urýchlene kontaktovať políciu.
Rozdiel medzi nesprávnou objednávkou a podvodom
Slovenská pošta eviduje za posledné štyri roky výrazný nárast podozrení na podvodné zásielky na dobierku. Len za prvý polrok tohto roka je ich podľa pošty 33-násobne viac ako za celý rok 2023. Podľa Slovenskej pošty tento trend odráža narastajúcu aktivitu podvodníkov v online priestore, ale aj rastúcu schopnosť identifikovať podozrivé zásielky a predchádzať škodám.
Pošta spolu s kuriérmi upozornila, že treba rozlišovať medzi nesprávnou objednávkou a podvodom. „Nie každá zásielka, ktorá nenaplní naše očakávania, je automatický podvod. Ak si zákazník objedná červený telefón a príde mu zelený alebo si kúpi tričko, ktoré je mu doručené v nesprávnej veľkosti, ide spravidla o problém s objednávkou, nie o podvod. V takom prípade je potrebné kontaktovať predajcu alebo e-shop a tovar reklamovať,“ spresnili.
Avšak v prípade, ak zákazník v zásielke nájde namiesto svojho objednaného tovaru bezcenný predmet alebo zaplatí za zásielku, ktorú si neobjednal, vtedy už môže ísť o podvod. Na mieste je preto obrátiť sa na políciu.
Treba si pamätať, čo si človek objednal
Najjednoduchší spôsob ako predísť podobnému podvodu pritom podľa nich je pamäť si, čo si človek objednal, čo má prísť a za akú sumu. Poštári a kuriéri radia neočakávanú zásielku či balík, kde nesedí výška dobierky či jeho veľkosť, neprevziať.
„Najjednoduchšie pravidlo znie: Ak nič nečakám, nič nepreberám. Ak som si niečo objednal, mal by som vedieť, čo mi má prísť a koľko mám zaplatiť. Pár sekúnd sústredenia pri preberaní zásielky môže človeku ušetriť peniaze aj množstvo ďalších problémov,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Norbert Polievka.
Ľudia by tiež mali byť obozretní a vedieť, kam zadávajú svoje osobné údaje. Meno, adresu či telefónne číslo totiž môžu podvodníci získať cez falošné e-shopy, podvodné formuláre alebo súťaže na sociálnych sieťach. Doručovatelia preto ľuďom odporúčajú vopred si preveriť e-shop, nereagovať na podozrivé reklamné odkazy a neposkytovať osobné údaje v neznámych formulároch.
Problém sa týka celého trhu
Kuriérske spoločnosti upozornili, že podvodné zásielky nie sú problémom len jednej spoločnosti, ale týkajú sa celého trhu. Ich skúsenosti pritom hovoria, že takéto podvodné zásielky sa objavujú vo vlnách, často v súvislosti s marketingovými alebo predajnými kampaňami na sociálnych sieťach.
Doručovatelia zároveň pripomenuli, že kuriér zásielku len doručuje, nezodpovedá za jej obsah ani za konanie odosielateľa. „Dopravcovia zaznamenávajú aj prípady urážok, vyhrážok či zverejňovania fotografií kuriérov na sociálnych sieťach v súvislosti s údajnými podvodmi. Ak zákazník zistí, že bol podvedený, hnev na kuriéra mu peniaze nevráti. Oveľa dôležitejšie je nestrácať čas a okamžite začať konať,“ prízvukovali kuriérske spoločnosti.
Upozornili, že ak už zákazník zistí, že prevzal falošnú zásielku, treba sa obráti na políciu. „Prepravné spoločnosti následne poskytujú polícii maximálnu súčinnosť pri preverovaní a vyšetrovaní prípadu, pričom je rozhodujúci čas. Prepravná spoločnosť má totiž po doručení zásielky povinnosť vyplatiť vybranú dobierkovú sumu odosielateľovi do dvoch pracovných dní. Dôležité je zároveň nič nevyhadzovať – obal zásielky, štítok, jej obsah, doklad o úhrade ani komunikáciu s predajcom,“ upozornili doručovatelia.
Zdroj: SITA.sk - Pošta a kuriéri vyzývajú na obozretnosť pri online nákupoch, počet podvodných dobierok stále narastá © SITA Všetky práva vyhradené.
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