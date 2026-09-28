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28. septembra 2026

Poradca Fica Marek Para podal žalobu na Martinu Bajo Holečkovú. Žiada verejné ospravedlnenie – FOTO


Tagy: Novela Trestného zákona Opozícia poradca predsedu vlády Roberta Fica Premiér Slovenskej republiky Takáčovci verejné ospravedlenie Žaloba

Advokátka Alexandra Para pre SITA potvrdila, že Marek Para podal na Okresnom súde Levice žalobu o ochranu osobnosti voči žalovanej Martine Bajo Holečkovej pre jej príspevok/status zverejnený ešte 23. apríla na jej ...



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818204204_1848210423014148_3433615033455663682_n png e1790603954798 676x409 28.9.2026 (SITA.sk) - Advokátka Alexandra Para pre SITA potvrdila, že Marek Para podal na Okresnom súde Levice žalobu o ochranu osobnosti voči žalovanej Martine Bajo Holečkovej pre jej príspevok/status zverejnený ešte 23. apríla na jej profile na sociálnej sieti.


Advokát a poradca predsedu vlády Roberta Fica Marek Para žaluje opozičnú poslankyňu Martinu Bajo Holečkovú (SaS). Poslankyňa o tom ešte minulý týždeň informovala na sociálnej sieti.

Holečková v statuse z apríla tohto roku, ktorý je predmetom žaloby, vyhlásila, že Para po Ficovom boku zneužíva Úrad vlády SR na tlačovky, na ktorých obhajuje svojich zločineckých klientov a vďaka svojmu vplyvu sa ich snaží dostať z väzenia.

Marek Para žiada verejné ospravedlnenie


„Vraj som svojím statusom poškodila jeho dobrú povesť. K tomu poviem len toľko, že ak pánovi Parovi tak veľmi záleží na dobrej povesti, tak by si mal lepšie vyberať svojich klientov a nie rozčuľovať sa nad mojimi statusmi,“ uviedla minulý týždeň Holečková. Doplnila, že sa nenechá zastrašiť.

Advokátka Alexandra Para pre SITA potvrdila, že Marek Para podal na Okresnom súde Levice žalobu o ochranu osobnosti voči žalovanej Martine Bajo Holečkovej pre jej príspevok/status zverejnený ešte 23. apríla na jej profile na sociálnej sieti.

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„Predmetný status obsahuje viacero nepravdivých skutkových tvrdení, ako aj jeden hodnotiaci úsudok, ktorý nemá reálny skutkový základ. Napadnutými výrokmi bolo podľa nášho názoru zasiahnuté do osobnostných práv žalobcu Mareka Paru,“ zdôraznila Alexandra Para. Doplnila, že žalobca Marek Para sa podanou žalobou domáha verejného ospravedlnenia od žalovanej.

Poslankyňa poukázala aj na Parových klientov


Poslankyňa v aprílovom statuse uviedla, že Para ako poradca premiéra pracoval na novele Trestného zákona, ktorou sa brutálne znížili tresty za korupciu a podvody. „Keď bola novela schválená, tak využil situáciu a ako obhajca Mariana Kočnera podal návrh na jeho prepustenie z väzenia, pričom argumentoval, že podľa nových pravidiel by mal byť Kočner už na slobode. Podľa tých pravidiel, ktoré predtým pán Para sám napísal a zhodou náhod by pomohli Kočnerovi,“ zdôraznila Holečková.

Zároveň poukázala na zoznam klientov poradcu premiéra. Marian Kočner, Ivan Lexa, Norbert Bödör, Tibor Gašpar, Pavol Rusko, mafiánska skupina takáčovci. Takýchto ľudí zastupuje Marek Para. V normálnej krajine by sa nikto s takýmto životopisom nemohol k úradu vlády ani len priblížiť. Na Slovensku však tento človek robí premiérovi poradcu, po Ficovom boku obhajuje zločincov na tlačovkách z úradu vlády a ešte mu za to štát zaplatí vyše 86 000 eur. Fakt neuveriteľné,“ skonštatovala opozičná poslankyňa.


Zdroj: SITA.sk - Poradca Fica Marek Para podal žalobu na Martinu Bajo Holečkovú. Žiada verejné ospravedlnenie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Novela Trestného zákona Opozícia poradca predsedu vlády Roberta Fica Premiér Slovenskej republiky Takáčovci verejné ospravedlenie Žaloba
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