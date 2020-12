Pošta bude zasielať predbežné colné údaje o tovaroch, odosielateľ ich môže zadať aj v aplikácii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.12.2020 - Slovenska pošta (SP) bude od nového roku povinne zasielať predbežné elektronické colné údaje o tovaroch, ktoré ľudia zasielajú mimo členských krajín Európskej únie (EÚ). V tlačovej správe to uviedla vedúca odboru komunikácie SP Jana Lukáčová.Ak bude odosielateľ zasielať darček, obchodnú vzorku, vracať tovar či predávať tovar, pošta bude povinná zasielať predbežné elektronické colné údaje potrebné pre colné konanie v krajine doručenia. Povinnosť sa týka tovarov, pre ktoré sa používajú colné vyhlásenia CN22 a CN23.Zber colných údajov, ktoré potrebuje SP zaslať do krajiny doručenia, bude vykonávaný z colných vyhlásení CN22 alebo CN23, ktoré je odosielateľ vždy povinný vyplniť a priložiť k poštovým zásielkam dvoma spôsobmi. V aplikácií SP - ePodací hárok alebo manuálne priamo pri poštovej priehradke.V prípade, že odosielateľ nevyužije aplikáciu ePodací hárok, colné údaje nahodí do systému manuálne pracovník SP. Pošta si však za túto činnosť bude účtovať poplatok vo výške jedného eura. Nové pravidlá sa zatiaľ netýkajú zasielania listových zásielok mimo členských krajín EÚ. Pošta však nevylučuje, že v budúcnosti môže prísť k zavedeniu podobných pravidiel aj pri listoch.