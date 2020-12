Ukrajina zaradila Slovensko do červenej zóny a v predstihu vyhlásila aj lockdown

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.12.2020 (Webnoviny.sk) - Ukrajina zaradila od piatka 25. decembra 2020 Slovenskú republiku do „červenej zóny”, teda medzi krajiny s vysokou mierou nákazy. Podmienkou vstupu na územie Ukrajiny pre prichádzajúcich z krajín červenej zóny je aj preukázanie sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 , ktorý nie je starší ako 48 hodín.Druhou možnosťou je povinnosť ísť do izolácie v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý absolvujú na Ukrajine. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke. Domáca izolácia je monitorovaná prostredníctvom mobilnej aplikácie Zostaň doma.Osoby, ktoré vstupujú na územie Ukrajiny, vrátane občanov SR, sa musia preukázať poistnou zmluvou alebo potvrdením o poistení liečebných nákladov spojených s observáciou a liečbou COVID-19.„Poistenie musí byť platné počas celého pobytu na území Ukrajiny a uzatvorené v poisťovacej spoločnosti, ktorá má zastúpenie alebo partnerskú poisťovňu na území Ukrajiny alebo prostredníctvom ukrajinskej poisťovacej spoločnosti. Štátna pohraničná služba Ukrajiny odporúča uzatvorenie online poistenia prostredníctvom štátneho portálu,“ pripomína MZVEZ SR.Kabinet ministrov Ukrajiny predĺžil adaptívnu karanténu do štvrtku 31. decembra 2020. Kabinet súčasne oznámil spustenie lockdownu. Začne sa v piatok 8. januára 2021 a potrvá do polnoci 25. januára 2021.