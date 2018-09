POŠTA DORUČÍ I CHLIEB: V Nemecku plánujú rozšíriť služby na vidieku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Buchen/Oberkotzau 17. septembra (TASR) - V niektorých odľahlejších obciach nemeckého vidieka už zanikli obchody s najnutnejšími dennými potrebami pre obyvateľov, najmä potravinárskeho charakteru.Vedenie Deutsche Post (Nemeckej pošty) to vidí ako príležitosť na vstup do uvoľneného priestoru na trhu.Pošta začala v piatok (14.9.) s pokusom Meine Landpost (Moja vidiecka pošta). Doručovateľ bude na elektromobile rozvážať nielen poštové zásielky, vyplácať peňažné poukážky, ale predávať aj chlieb, pečivo, iné potraviny a viaceré druhy priemyselného tovaru.uviedol hovorca pošty Gerold Beck.Buchen im Odenwald a Oberkotzau v okrese Oberfranken sú modelovými obcami skúšobného pokusu. Experiment bude trvať do konca novembra.Vedenie pošty totiž v riedko osídlených oblastiach nemôže nájsť partnerov, ktorí by prevzali jej povinnosti. Pošta chce znížiť stratovosť svojich filiálok a nahradením obchodníkov, ktorí tam z predaja potravín a priemyselného tovaru, nedokážu vyžiť.