Pošta vyhlásila súťaž na správu nehnuteľného majetku za 17,149 mil.eur

Bratislava 30. augusta (TASR) - Slovenská pošta hľadá firmu na správu nehnuteľného majetku na obdobie rokov 2018 až 2022. Cenu za tieto služby odhaduje na 17,149 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.Na zákazku vyhlásila Slovenská pošta súťaž, o ktorej informovala vo vestníku verejného obstarávania. Vybraný dodávateľ by mal pre poštu okrem iného zabezpečiť komplexné opravy, údržbu a servis nehnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou vrátane dodávky spotrebného materiálu a náhradných dielov vo všetkých objektoch v rámci celého územia Slovenskej republiky.Zároveň by mal zabezpečiť vykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok a zabezpečovanie úradných skúšok určených vyhradených technických zariadení. Vykonávať by mal aj odborné prehliadky, odborné a úradné skúšky kotolní a komínov. Súčasťou zákazky sú aj opravy a sezónny servis kotolní a súvisiacich tepelných a technologických zariadení v objektoch Slovenskej pošty.Záujemcovia o tender môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasti v ňom do 28. septembra tohto roku. Slovenská pošta by chcela uzavrieť rámcovú dohodu s jedným uchádzačom. V tendri sa použije elektronická aukcia a zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov.