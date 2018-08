SaS: Envirozeort je k environmentálnym záťažiam ľahostajný

Na archívnej snímke poslankyňa za SaS Anna Zemanová. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 30. augusta (TASR) - Súčasné vedenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR je ľahostajné k environmentálnym záťažiam. Myslí si to opozičná poslankyňa Anna Zemanová (SaS). Ukazuje to podľa nej napríklad prístup ministerstva k rekultivácií záťaží v Seredi, Považskom Chlmci a obci Poša. Šéfa rezortu Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) tiež vyzvala, aby zverejnil zoznam lokalít, ktoré bude v blízkej budúcnosti potrebné sanovať.Zemanová na štvrtkovej tlačovej konferencii pripomenula rozhodnutie Súdneho dvora EÚ v prípade skládky v Považskom Chlmci. Slovensko má podľa neho zaplatiť jednorazovú pokutu milión eur a denne platiť 5000 eur dovtedy, kým nevydá rozhodnutie o uzavretí skládkypovedala poslankyňa.V prípade záťaže v Seredi podľa nej ešte rezort nezačal konanie o určení oprávnenej osoby. Ďalšia záťaž je v obci Poša v okrese Vranov nad Topľov.opísala. V tejto súvislosti nedávno občania spustili petíciu za zastavenie prevádzky a likvidáciu odkaliska.Podľa liberálov súčasná vláda nerieši problémy efektívne, čo ukazujú aj prípady spomínaných skládok.myslí si poslanec Euguen Jurzyca (SaS). Pripomenul tiež, že v súčasnosti tvoria rozpočet MŽP z dvoch tretín eurofondy.Argumenty, že nie je známy vlastník pozemku alebo vinník, Zemanová označila zaPodľa nej rezort mohol konať aj predtým, ako vstúpila do platnosti novela, ktorá zavádza mechanizmus, ako skládku uzavrieť a rekultivovať aj napriek nevyrovnaným vlastníckym právam týkajúcich sa pozemkov pod skládkou.myslí si.