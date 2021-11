Pošta vyzýva na dodržiavanie protipandemických opatrení, otváracie hodiny sa môžu meniť

Niektoré pošty môžu zavrieť

Výdajné miesta ostanú otvorené

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.11.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská pošta, a. s., pre minimalizovanie rizika šírenia nákazy COVID-19 žiada klientov dodržiavať zavedené protipandemické opatrenia nariadené Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ). Zároveň vyzýva ľudí, aby boli chápaví, trpezliví a zdržali sa rôznych invektív voči zamestnancom žiadajúcich dodržiavanie nariadení.Ako v piatok informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková, odporúčajú vybaviť potrebné veci, ak je to možné, online, cez mobilnú aplikáciu alebo použitím balíkových boxov.„Nakoľko situácia v súvislosti s výskytom COVID-u sa denne mení, tak isto sa môže zmeniť aj situácia na poštách, keď nám vypadnú zamestnanci z dôvodu karantény či PN-ky. Preto odporúčame preveriť si otváracie hodiny jednotlivých pobočiek na webe Slovenskej pošty,” uviedla Dorčáková.V prípade výpadku zamestnancov pre COVID poštári operatívne prispôsobujú otváracie hodiny vzniknutej situácii, resp. posilňujú pobočky operatívnymi zamestnancami a zamestnancami z iných pôšt. „V prípade presunu zamestnancov na iné pošty tak môže dôjsť aj k zatvoreniu niektorej pošty,” dodala Dorčáková.Zásielky nakupované na internete môžu byť v čiernych okresoch podľa COVID automatu doručované bez obmedzení. Vyzdvihnutie zásielky patrí medzi schválené výnimky. Packeta (predtým Zásielkovňa) oznámila, že väčšina jej výdajných miest v čiernych okresoch funguje v štandardnom režime. Otváracie hodiny môžu byť v ojedinelých prípadoch skrátené, treba si to overiť na stránke doručovateľa, či v mobilnej aplikácii.„Sfarbenie okresu do čiernej farby nemá vplyv na otvorenie a výdaj zásielok na výdajných miestach. Výdajné miesta sú totiž označované ako miesta poštovej siete, ktoré poskytujú poštové služby na základe zmluvy,” vysvetlil chief executive officer Packeta na Slovensku Alexander Jančo. Aktuálna vyhláška ÚVZ uvádza, že výdajné miesto môže byť otvorené nielen pre výdaj zásielky, ale aj jej vrátenie či prípadnú reklamáciu. Packeta s viac ako 1 500 výdajnými miestami a vyše osemsto samoobslužnými výdajnými boxami sa koncom tohto roka stane najväčšou a najdostupnejšou sieťou pre príjem a výdaj zásielok na Slovensku.