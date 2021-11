Po zrážke kamióna s autom zahynuli mladí ľudia, dôvodom nehody mohol byť mobil (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.11.2021 (Webnoviny.sk) - Pri tragickej dopravnej nehode na ceste I/64 medzi Komjaticami a Šuranmi v okrese Nové Zámky prišli v piatok popoludní o život dvaja ľudia. Ďalší traja účastníci nehody boli podľa Kataríny Križanovej z prezídia Hasičského a záchranného zboru prevezení so zraneniami rôzneho rozsahu do nemocnice.Podľa informácií nitrianskej polície vodič osobného vozidla VW Passat pravdepodobne plynule prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s nákladným vozidlom a následne s okoloidúcim vozidlom Suzuki Vitara. 36-ročný vodič VW a jeho 33-ročná spolujazdkyňa pri dopravnej nehode zahynuli. Vodič Suzuki sa pri nehode ľahšie zranil. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tejto tragédie sú predmetom vyšetrovania. Podľa prvotných informácií polície mohlo byť príčinou tragédie obsluhovanie mobilného telefónu.Hasiči podľa Križanovej poskytli zraneným predlekársku prvú pomoc, zakliesnené osoby vyslobodili z vozidiel pomocou hydraulického zariadenia a na havarovaných vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia. Štátna cesta je v tomto úseku uzavretá.