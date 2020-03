Postaráme sa o všetkých ľudí, povedal minister Sulík k pomoci pre firmy a živnostníkov

povedal Krajniak.

Vláda chystá cielené opatrenia

Miliarda priamej pomoci mesačne

29.3.2020 (Webnoviny.sk) - Väčšina pomoci pre podnikateľov bude počas súčasnej krízy postavená na tom, že podnikatelia v čestnom vyhlásení uvedú, o koľko im pre krízu klesli tržby.V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. "Rozhodli sme sa veriť našim občanom," povedal. Takáto forma podľa neho umožní rýchlejšie vyplatenie pomoci od štátu. "Nebudeme teraz tri mesiace skúmať, či mal človek pokles obratu taký, alebo taký, my sa do veľkej miery spoľahneme na čestné vyhlásenie, že mám takýto pokles obratu a my mu pošleme peniaze,"Upozornil však na to, že po skončení krízy štát vykoná u podnikateľa spätnú finančnú kontrolu, či nepodvádzal. "Chcel by som varovať prípadných podvodníkov, že v čase takýchto mimoriadnych situácií sú trestné sadzby za mnohé trestné činy zdvojnásobené," tvrdí. Verí však, že ľudia pomoc od štátu zneužívať nebudú.Počas súčasnej krízovej situácie by nikto nemal vo významnej miere prísť o svoje príjmy, povedal v debate podpredseda vlády a minister financií Richard Sulík. "Postaráme sa o všetkých ľudí," zdôraznil. Pripravovanými a už schválenými opatreniami vláda podľa ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka dokáže pokryť 95 % občanov.Ak by podľa niektoré individuálne prípady vláda nepokryla, títo ľudia sa podľa Krajniaka majú obrátiť so žiadosťou o pomoc na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ľuďom sa podľa neho okrem toho počas celého obdobia krízy odložia splatnosti úverov a hypoték.Minister hospodárstva Richard Sulík poukázal na to, že vláda chystá cielené opatrenia v miliardových čiastkach. "Nie je to masová rozdávačka," povedal. To, že nastane pokles ekonomiky, je podľa neho viacmenej isté. "Tak, ako rýchlo to padlo, tak rýchlo sa to bude môcť vrátiť," povedal.Podľa Sulíka pôjde o krátkodobý šok. "S tým si vieme poradiť," tvrdí. Vláda podľa neho urobí všetko pre to, aby sa biznis firiem opäť rozbehol. Všetky podniky by mali byť podľa Sulíka zásobené dostatkom likvidity. "Tu platí, že neskorá pomoc je zbytočná pomoc," zdôraznil.Šéf rezortu práce a sociálnych vecí Milan Krajniak poukázal na to, že smerom k firmám, podnikateľom a živnostníkom pôjde jedna miliarda eur priamej pomoci mesačne. "Zasiahne to milión ľudí, 800-tisíc zamestnancov a 200-tisíc samostatne zárobkovo činných osôb a živnostníkov," povedal.Zdôraznil, že žiadny zamestnávateľ nebude musieť prepustiť zamestnanca pre krízu. Vláda bude podľa Krajniaka pomáhať zamestnávateľom a živnostníkom, dokedy to bude potrebné. "Nezrušíme príspevky na platy zamestnancov hneď po skončení krízy," tvrdí. Prvé finančné príspevky by mali od štátu smerom firmám a živnostníkomMinister práce a sociálnych vecí zopakoval, že v súčasnosti má Sociálna poisťovňa finančné zdroje na vyplácanie trinástych dôchodkov. Upozornil na to, že penzisti nie sú z finančného hľadiska v súčasnosti žiadny spôsobom dotknutí. "Garantujeme plné dôchodky," povedal Krajniak. Ak by podľa neho súčasná kríza trvala mesiace, poisťovňa vie vyplácanie trinástych dôchodkov zvládnuť.